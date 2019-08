Il figlio di 14 anni non ha il documento in regola | professionista separato lo lascia

Germania - il padre passa con il rosso - figlio di 5 anni chiama la Polizia : 'Arrestatelo' : Un episodio alquanto curioso si è verificato alcuni giorni fa a Wurzuburg, in Germania, dove un bambino di cinque anni ha chiamato la Polizia con l'intento di far arrestare suo padre: il motivo dell'assurda richiesta dell'infante risiedeva nel fatto che il papà fosse passato con il rosso ad un incrocio dotato di impianto semaforico. Mentre l'uomo si trovava alla guida ha quindi commesso l'infrazione, che sebbene sia passata quasi inosservata ad ...

Milla Jovovich incinta del terzo figlio a 43 anni : “Alla mia età è stato un mix di gioia e terrore” : Milla Jovovich è una delle star più note nel mondo dello spettacolo. Sposata dal 2009 con il regista Paul W. S. Anderson, da cui ha avuto due figli, ha annunciato sul suo profilo Instagram di aspettare il suo terzo figlio, all'età di 43 anni. La modella non ha esitato nello svelare i suoi timori, dal momento che, due anni fa, non riuscì a portare a termine la gravidanza, un evento che la segnò particolarmente.\\L'annuncio di una gravidanza nel ...

Tunisina lascia il figlio di 2 anni a un conoscente e va a ubriacarsi : La donna aveva incontrato il conoscente per strada e gli aveva lasciato il piccolo con una scusa, assicurandolo che sarebbe tornata subito dopo. Non vedendola più l'uomo ha chiamato la polizia, che ha trovato la donna a casa sua completamente ubriaca. Il piccino è stato affidato ad una comunità per minori. Una cittadina Tunisina di 30 anni è stata denunciata dalla polizia di Livorno per abbandono di minore dopo che la donna, la ...

Strage in Texas - mamma di 25 anni uccisa con il figlio neonato in braccio : «Gli ha fatto da scudo con il corpo» : Una mamma e il suo bambino neonato tra le vittime della sparatoria in Texas. Sono 20 i morti nella Strage al centro commerciale di El Paso a opera di un 21enne: si indaga per crimine...

Alessia Marcuzzi - il figlio Tommaso (18 anni) ora è diventato così : “Aiutooo!” : Anche recentemente si è parlato dell’impressionante somiglianza tra Alessia Marcuzzi e Mia, la figlia avuta da Francesco Facchinetti. Verissimo: sono due gocce d’acqua. Ma ora che Tommaso, il figlio 18enne che la bella Alessia ha avuto da Simone Inzaghi, ha seguito le “orme” di mamma, beh, anche lui è la sua fotocopia. Colpo di testa (naturalmente documentato su Instagram dalla conduttrice, da sempre attiva sul social): sulla scia di Fedez e ...

"Nostro figlio è morto a 3 anni. In ospedale l'hanno dimesso dopo avergli prescritto acqua e zucchero" : Gli inquirenti stanno indagando sulla morte di un bambino di tre anni, portato lunedì in ospedale dai genitori per un forte mal di pancia e dimesso dai medici dopo avergli somministrato dell’acqua e zucchero. Succede a Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza. Sul Corriere la rabbia e il dolore dei genitori. “Non è possibile che un bambino forte e sano sia morto così, da un momento ...

Femminicidio di Laura Pirri - dopo due anni il figlioletto portato via alla nonna : "Andrà in casa famiglia". È la decisione del Tribunale dei Minori per il piccolo Giuseppe, il figlioletto di Laura Pirri, la donna uccisa conl fuoco dal marito a Rosolini (Siracusa). dopo l'omicidio della mamma per mano del padre, il piccolino, era stato affidato alle cure della zia e della nonna materna. nonna Giovanna: "Con noi aveva recuperato la serenità e ora vogliono togliermelo per farlo adattare, il mio nipotino è straziato dal dolore, ...

Maria Monsè : “Ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita a 45 anni” : “Ora però quello di allargare la famiglia non è più soltanto un sogno perché a 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita”. A svelarlo è Maria Monsé, l’ex valletta di Non è la Rai, che in un’intervista a Grand Hotel ha raccontato le difficoltà che lei e il marito hanno dovuto affrontare in questi anni per inseguire il sogno di allargare la famiglia e dare un fratellino o una sorellina alla loro figlia ...

Pisa - malore mentre fa il bagno in mare : papà di 37 anni muore davanti agli occhi del figlio : Dramma in spiaggia a Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove un uomo di 37 anni ha accusato un malore mentre faceva un bagno in mare ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo effettuati da bagnini e sanitari del 118. Il tutto davanti agli occhi della moglie e del figlio piccolo. "Un giorno triste".