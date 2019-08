Ictus per Alain Delon | i medici | Le condizioni sono stabili

?Alain Delon colpito da Ictus - operato a Parigi. Il figlio : «Le sue funzioni vitali sono perfette» : Paura per Alain Delon. L'attore francese, 83 anni, ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una «leggera» emorragia cerebrale, e si «riposa» attualmente in una...

“Ictus e emorragia cerebrale”. Paura per Alain Delon. Le condizioni dell’attore : Paura per Alain Delon. L’attore francese, 83 anni, ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una «leggera» emorragia cerebrale, e si «riposa» attualmente in una clinica della Svizzera: lo ha detto alla stampa francese il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, è stabile». Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato ...

Uomo è colpito da Ictus quando si riprende non ha più la stessa personalità - cosa gli è accaduto : Un Uomo, Malcon Myatt, è stato colpito da ictus celebrale ed è stato a lungo ricoverato. Malcon, infatti, è dovuto rimanere in ospedale ben 5 lunghi mesi perché la sua situazione era molto delicata. L’ictus aveva interessato il lobo frontale del suo cervello e, poiché ad essere comandata era la parte destra, non aveva più sensibilità oltre poi a non avere più la memoria a breve termine. Ma l’ictus non aveva lasciato solo questi ...

La cardioaspirina aiuta davvero a prevenire infarti e Ictus? I rischi potrebbero superare i benefici : Sono sempre più numerose le persone, anche in Italia, che assumono cardioaspirina quotidianamente per prevenire patologie come infarti e ictus. Negli USA sono oltre 30 milioni i cittadini, quasi tutti ultra quarantenni, che assumono il farmaco tutti i giorni, spesso anche senza prescrizione. Ma non tutti sanno che già da qualche mese le linee guida dei cardiologi, soprattutto di quelli americani, in merito all’uso di cardi aspirina per gli ...

Sharon Stone : “Dopo l’Ictus ho perso tutto. Come Lady Diana - sono stata dimenticata” : "La gente mi trattava in maniera brutalmente cattiva": così la diva ricorda il durissimo periodo vissuto dopo l'emorragia cerebrale che l'ha quasi uccisa. Le colleghe di Hollywood la lasciarono sola, il marito divorziò e perse la custodia del figlio: oggi lotta per sensibilizzare il pubblico sulle malattie al cervello che colpiscono soprattutto le donne.Continua a leggere

Sharon Stone parla del suo dramma con l'Ictus : "Ho perso tutto - mi sono serviti 7 anni per riprendermi" : Sharon Stone, nel corso di un evento benefico per sensibilizzare sulla salute del cervello femminile, ha parlato dei retroscena del momento più brutto della sua vita: l’ictus che l’ha colpita nel 2001 e gli anni successivi all’attacco. “Tutti mi hanno trattato in modo scortese e brutale. Sia le mie colleghe sia il giudice che ha trattato il caso dell’affidamento di mio figlio”, racconta a ...

Rischio di Ictus nelle persone con sclerosi multipla : Una revisione sistematica della letteratura con metanalisi ha valutato il Rischio di ictus nelle persone con sclerosi multipla. I risultati hanno indicato che, rispetto alla popolazione generale, il Rischio è maggiore, in particolare per quanto riguarda le forme nelle quali è l’ischemia a provocare il danno. La sclerosi multipla è una causa frequente di disabilità e l'ictus è all’origine sia di disabilità, che di decesso, in tutte le aree ...

Catania - sala operatoria ibrida di Neuroradiologia : per gestione Ictus : La nuova sala operatoria ibrida di Neuroradiologia con il nuovo angiografo biplanare per interventi all’avanguardia al Cannizzaro di Catania.

Lavorare troppo aumenta il rischio di Ictus : stabilita dai ricercatori la soglia massima di pericolo : Lavorare per troppe ore, ovvero oltre 10 al giorno per almeno 50 giorni all’anno, aumenta il rischio di avere un ictus. Se poi questo carico di lavoro dura da oltre dieci anni il rischio è ancora superiore. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunto uno studio della Angers University e dell’Istituto Nazionale Francese di Salute e Ricerca Medica. I ricercatori hanno esaminato i dati relativi all’età, al fumo ...