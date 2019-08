I videoclip | un linguaggio unico e immediato che combina musica e narrazione

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) “Tulipani di seta nera” è il nome del Festival di una Rassegna Internazionale sul Film Corto, giunto quest’anno alla sua XIII edizione. Il progetto culturale, nato da un’ idea di Paola Tassone con l’Associazione “Università Cerca Lavoro”, ha l’obiettivo di trovare e promuovere nuovi talenti tra i giovani autori, per raccontare tematiche sociali legate al concetto di “diversità” attraverso le immagini. La rassegna è interessante non soltanto per la qualità dei prodotti in concorso e per l’attualità dei temi - quest’anno sono stati presi in considerazione dagli autori il fenomeno del bullismo, la violenza sulle donne, il pregiudizio nei confronti dell’omosessualità, dei portatori di handicap, di quanti vengono considerati “diversi” - ma anche perché riporta in primo piano il genere del “corto”, con le sue caratteristiche e il suo particolare, aprendo ...