I medici pensano abbia la polmonite e lo dimettono | Massimiliano torna a casa e muore a

Fonte : fanpage

(Di venerdì 9 agosto 2019)Fabris, meccanico della Parolin Racing Kart, è morto a 47 anni nella suaa Fellette di Romano d'Ezzelino (Vicenza), in circostanze da chiarire: l'uomo aveva accusato febbre alta e malessere e, arrivato al pronto soccorso di San Bassiano, igli hano diagnosticato una. Dimesso, è morto 24 ore dopo essereto atra le braccia della moglie. L'uomo era arrivato qualche giorno fa all'ospedale San Bassiano con febbre alta e malessere generale. Qui igli hanno diagnosticato una. E' stato dimesso ma 24 ore dopo essereto ala situazione è precipitata e per, che si trovava con la moglie, non c'è stato più nulla da fare. E' stata la donna a chiamare i soccorsi ed ha assistito impotente ai tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo, durati più di mezz'ora, ma alla fine, nella notte tra mercoledì e ...

