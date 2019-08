I benefici del Judo | la via della gentilezza

Sesso - i benefici dell'amore su donne e uomini : perché fa bene alla salute : Dovranno ricorrere ad una scusa più efficace del solito inflazionato mal di testa le mogli che intendano sottrarsi agli appetiti sessuali dei propri mariti, poiché la scienza non ha dubbi: la cefalea, in particolare quella a grappoli che è una delle forme più invalidanti, si combatte rotolandosi tra

Che cos’è e tutti i benefici del massaggio Dien Chan : Ancora poco conosciuto in Italia, il massaggio vietnamita Dien Chan è una disciplina olistica che si può praticare anche da sé e apporta numerosi benefici al corpo. Scopriamo insieme cos’è e come funziona il Dien Chan. cos’è il massaggio vietnamita Dien Chan Il Dien Chan è un tipo di massaggio facciale inventato negli anni ’80 in Vietnam che si basa sulla riflessologia facciale. Si tratta di una disciplina olistica, che si basa sul presupposto ...

benefici e usi dell’acido mandelico : L’acido mandelico è un principio attivo largamente utilizzato in cosmesi per la realizzazione di creme esfolianti, depigmentanti ed antiossidanti. La sua composizione poco aggressiva lo rende adatto al trattamento di numerosi inestetismi come macchie sul viso, rughe e acne, facendo di questo acido un prezioso alleato delle donne. Per sapere tutto sull’acido mandelico, quali sono le sue proprietà, gli usi e le controindicazioni, leggi questo ...

Gli effetti benefici del pianto : Si dice che non serve a nulla piangere sul latte versato. Tuttavia, la ricerca suggerisce che versare qualche lacrima potrebbe fare bene alla salute. Uno studio dell'Università del Queensland, pubblicato sulla rivista Emotion, ha esaminato quasi 200 volontari che sono stati invitati a guardare un video triste e uno "neutro" prima di immergere la mano in acqua ghiacciata per creare stress fisico. Gli scienziati hanno misurato il battito e la ...

Gravidanza : lo studio Esteem conferma i benefici della dieta mediterranea : I risultati dello studio inglese Esteem sui benefici della dieta mediterranea in Gravidanza confermano anche per questo periodo particolare della vita delle donne, i ben noti effetti salutari dell'alimentazione tipica delle zone del Mediterraneo, per l'organismo umano. I ricercatori sottolineano l'importanza del regime alimentare a base di olio extravergine di oliva, frutta, verdura, pesce e basso contenuto di carni rosse, specialmente lavorate. ...

Danilo Toninelli licenzia l’unico tecnico della commissione costi-benefici favorevole alla Tav : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha licenziato tramite mail Pierluigi Coppola, uno dei sei tecnici della commissione di analisi costi-benefici sulla Tav. Coppola era stato l'unico membro a non condividere la valutazione negativa sull'opera dello scorso febbraio. In passato aveva lamentato la metodologia inusuale con la quale era stata condotta la valutazione.Continua a leggere

Tav - l’esperto “dissidente” Coppola licenziato da Toninelli. Aveva contestato la metodologia dell’analisi costi-benefici : Pierluigi Coppola, il professore “dissidente” che firmò una contro-relazione favorevole alla Tav, non collabora più con la Struttura tecnica di missione che era stata incaricata dal ministero delle Infrastrutture di studiare costi e benefici dell’opera. La conclusione del contratto a far data dal 15 luglio gli è stata comunicata con una mail firmata dal ministro Danilo Toninelli. Come motivazione, il messaggio inviato via pec ...

Ricco di magnesio e potassio - tiene a bada colesterolo e diabete : proprietà e benefici del mango - il “re della frutta esotica” : Il mango day quest’anno si festeggia con i primi raccolti Made in Italy che insieme a tante altre produzioni esotiche è arrivato in Italia sotto la spinta dei cambiamenti climatici. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della giornata dedicata alla pianta di origine indiana che produce grandi frutti ovoidali coltivata dall’Africa al Sud America ed ora anche in Italia. “Quello della frutta tropicale Made in Italy – ...

Potenziali benefici di alcune componenti del vino nelle allergie : Una revisione della letteratura ha fatto il punto sulle conoscenze disponibili riguardo agli effetti di alcune componenti del vino sui meccanismi delle allergie. Le conclusioni indicherebbero un’azione dei flavonoidi nel prevenire e nel migliorare l’andamento delle allergie. La frequenza e la diffusione di malattie allergiche come riniti, asma e dermatite atopica e, in particolare delle allergie agli alimenti sono aumentate negli ultimi venti ...

Veneto : 25 mila i beneficiari dell'assegno per il lavoro (2) : (AdnKronos) - Svolto il primo appuntamento con l’ente accreditato scelto e sottoscritta la proposta di politica attiva contenente il dettaglio delle attività da svolgere, l’Assegno si considera attivato. Gli Assegni attivati al 30 giugno risultano complessivamente 21.266, circa la metà dei quali anc

Veneto : 25 mila i beneficiari dell'assegno per il lavoro : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - Sono circa 25 mila i beneficiari dell’Assegno per il lavoro, la misura finanziata dalla Regione del Veneto per supportare i disoccupati over 30 nella ricerca di un nuovo lavoro. Di questi, 21 mila sono stati attivati presso una delle oltre 400 sedi accreditate in tutto

Veneto : 25 mila i beneficiari dell’assegno per il lavoro (2) : (AdnKronos) – Svolto il primo appuntamento con l’ente accreditato scelto e sottoscritta la proposta di politica attiva contenente il dettaglio delle attività da svolgere, l’Assegno si considera attivato. Gli Assegni attivati al 30 giugno risultano complessivamente 21.266, circa la metà dei quali ancora attivi. ‘L’Assegno per il lavoro è ormai una misura strutturale in Veneto e coinvolge ogni mese circa 2 mila ...

Veneto : 25 mila i beneficiari dell’assegno per il lavoro : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) – Sono circa 25 mila i beneficiari dell’Assegno per il lavoro, la misura finanziata dalla Regione del Veneto per supportare i disoccupati over 30 nella ricerca di un nuovo lavoro. Di questi, 21 mila sono stati attivati presso una delle oltre 400 sedi accreditate in tutto il territorio regionale e hanno portato a 13 mila contratti di lavoro. Il 33% dei contratti di lavoro ha una durata superiore ai 6 ...

Tutti i benefici del miele di tarassaco : Il miele di tarassaco fa parte del gruppo dei mieli precoci. Il fiore che ne è all’origine è infatti il dente di leone, quel fiore di un colore giallo brillante, che sboccia proprio a inizio primavera. Nonostante il dente di leone sia presente ovunque, questa varietà di miele non è molto facile da ottenere, infatti occorre avere a disposizione api che siano capaci di raccoglierne il polline, senza mischiarlo a quello dei raccolti successivi. Le ...