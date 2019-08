I 17 mesi dell’Italia giallo-verde | dal contratto Lega-M5s alla crisi di governo | la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il 4 marzo 2018 nelle urne affonda il Pd ma il centro-destra non ha i voti per governare. Primo partito è il M5s, votato quasi da un italiano su tre. Laquadruplica i voti Per ben 80 giorni si susseguono incontri e trattative con il presidente Mattarella a gestire il momento più delicato del suo mandato M5s ecosì lontani prima del voto trovano una sintesi nel “”, un atto notarile con impegni firmati dalle parti. Il 23 maggio Mattarella da’ l’incarico di premier a Giuseppe Conte, vicino al Movimento Ilporta a casa il reddito di cittadinanza, quota 100 con la cancellazione della Fornero, stretta sui migranti, legittima difesa e norme ‘spazzacorrotti’. Restano le distanze su autonomie, grandi opere e concetto di famiglia, con Di Maio e Salvini che si pizzicano in continuazione, soprattutto sui social. Il 3 ...

