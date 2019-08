Huawei svela HarmonyOS | sistema operativo concorrente di Android

Huawei svela HarmonyOS - il sistema operativo multipiattaforma : Lo fa durante la prima conferenza per gli sviluppatori organizzata dal gigante cinese dall'anno della sua fondazione, nel 1987. Sarà open source e potrà essere utilizzato su vari dispositivi: dagli smartphone alle tv

Tempi rilascio EMUI 10 sui primi smartphone Huawei svelati oggi 9 agosto : le novità : Solo da pochi minuti fa, in questa mattinata del 9 agosto, EMUI 10 è stata presentata al mondo intero nel corso della conferenza HDC degli sviluppatori organizzata dal produttore Huawei in Cina. Sono stati svelati i primi smartphone Huawei (e purtroppo non Honor) che riceveranno lo specifico aggiornamento della interfaccia, seguendo un calendario ben preciso. Allo stesso tempo, sono state rivelate le principali novità della rinnovata esperienza ...

Huawei svela Harmony OS - il sistema operativo multipiattaforma : Lo fa durante la prima conferenza per gli sviluppatori organizzata dal gigante cinese dall'anno della sua fondazione, nel 1987. Sarà open source e potrà essere utilizzato su vari dispositivi: dagli smartphone alle tv

HarmonyOS - Huawei ha svelato ufficialmente il suo sistema operativo : Dongguan (Cina) – Presso il Dongguan Basketball Center nel gargantuesco complesso del campus Huawei non lontano da Shenzhen, il colosso cinese ha finalmente tolto i veli dal sistema operativo HarmonyOS. In occasione della prima edizione della Huawei Developer Conference c’è stato il primo contatto con un sistema operativo basato su microkernel e contraddistinto da leggerezza, flessibilità e soprattutto da una natura multipiattaforma ...

HarmonyOS - Huawei ha svelato ufficialmente il suo sistema operativo : Dongguan (Cina) – Presso il Dongguan Basketball Center nel gargantuesco complesso del campus Huawei non lontano da Shenzhen, il colosso cinese ha finalmente tolto i veli dal sistema operativo HarmonyOS. In occasione della prima edizione della Huawei Developer Conference c’è stato il primo contatto con un sistema operativo basato su microkernel e contraddistinto da leggerezza, flessibilità e soprattutto da una natura multipiattaforma ...

Huawei svela HarmonyOS - il suo OS per tutti i dispositivi e come alternativa ad Android : Nella giornata inaugurale della Huawei Developer Conference, il colosso cinese ha presentato HarmonyOS, la propria piattaforma per tutti i dispositivi. L'articolo Huawei svela HarmonyOS, il suo OS per tutti i dispositivi e come alternativa ad Android proviene da TuttoAndroid.

Balong 5000 - il modem 5G di Huawei - svelato dal teardown di Huawei Mate 20X 5G : Scopriamo Balong 5000, il modem 5G di Huawei, in questo complicato teardown di Huawei Mate 20X 5G effettuato come di consueto da iFixit. L'articolo Balong 5000, il modem 5G di Huawei, svelato dal teardown di Huawei Mate 20X 5G proviene da TuttoAndroid.