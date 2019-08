Huawei lancia un’alternativa ad Android : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Huawei ha lanciato il suo nuovo sistema operativo proprietario. Nel corso di una conferenza a Dongguan, in Cina, il colosso tecnologico asiatico ha presentato Harmony Os, ma, nella convention dedicata agli sviluppatori, il Ceo di Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, ha tenuto a chiarire che “il sistema Android rimane il piano A”. Dunque, a valle delle ultime mosse di Trump contro la ...

Huawei potrebbe lanciare degli smartphone con i nomi P300 - P400 e P500 : Dal Regno Unito arriva la notizia della presentazione da parte di Huawei della domanda di brevetto di alcuni marchi presso l'Intelectual Property Office of the UK L'articolo Huawei potrebbe lanciare degli smartphone con i nomi P300, P400 e P500 proviene da TuttoAndroid.

Wind lancia la “Fuori Tutto Summer Edition” : smartphone Huawei ad anticipo zero e rate a partire da 2 - 99 euro : Wind lancia "Fuori Tutto Summer Edition": smartphone Huawei - e in particolare P20, P20 Pro, P20 Lite e Mate 20 Pro - ad anticipo zero con rate da 2,99 euro L'articolo Wind lancia la “Fuori Tutto Summer Edition”: smartphone Huawei ad anticipo zero e rate a partire da 2,99 euro proviene da TuttoAndroid.

TIM rilancia Samsung Galaxy Note 9 - LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3 - Vodafone Huawei P Smart 2019 a 0 - 99 euro : TIM aggiorna il listino prezzi per quanto riguarda s Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia XZ3, mentre Vodafone lancia una nuova promozione per Huawei P Smart (2019). L'articolo TIM rilancia Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3, Vodafone Huawei P Smart 2019 a 0,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Huawei e nuove intese con Di MaioMoscopoli rilancia la Via della Seta : Il caso Savoini pregiudica la linea ultratrumpiana della Lega. E il M5s si riavvicina a Pechino. Di Maio firma 7 intese commerciali con Tianjin, Huawei si prende il 5G e annuncia mega investimenti Segui su affaritaliani.it

Huawei Mate X verrà lanciato a settembre - Mate 30 5G a dicembre : A settembre Huawei lancerà finalmente il suo primo smartphone pieghevole Mate X, nel mese di dicembre sarà poi il turno di Mate 30 5G. L'articolo Huawei Mate X verrà lanciato a settembre, Mate 30 5G a dicembre proviene da TuttoAndroid.