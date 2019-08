Grave incendio a Faenza | continua a bruciare il magazzino Lotras Si Pensa a

Sardegna - Grave incendio a Siniscola : pecore - cavalli e altri animali uccisi dalle fiamme : “Circa mille ettari di terreno andati a fuoco con coltivazioni di mirto, ulivi e pascoli con pecore , cavalli e altri animali uccisi dalle fiamme ma anche case rurali, trattori, attrezzature, capannoni e foraggio per l’alimentazione del bestiame bruciati“: è questo il primo bilancio tracciato dalla Coldiretti dei danni provocati dal grave incendio nell’agro di Siniscola in provincia di Nuoro in Sardegna dove la Protezione civile ha ...

USA - Philadelphia : Grave incendio ed esplosioni in raffineria : Un vasto incendio è scoppiato in una raffineria di Philadelphia, in Pennsylvania, dove si sono verificate anche varie esplosioni. Varie strade sono state chiusi e ai residenti dell’area è stato chiesto di restare all’interno degli edifici. Non sono stati emessi ordini d’evacuazione. I soccorritori e il personale d’emergenza sono sul posto. L’impianto si trova a poca distanza dal complesso sportivo della città ...