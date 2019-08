GOVERNO TECNICO O ELEZIONI? Ai mercati interessano solo i rapporti Italia-Ue

GOVERNO - Lega risponde a M5s : “Mai un esecutivo tecnico - unica alternativa è ritorno al voto” : La Lega rifiuta ogni ipotesi di rimpasto e, soprattutto, di Governo tecnico. E ritiene che l'unica soluzione in caso di reale crisi di Governo è quella di tornare al voto. La posizione del Carroccio viene espressa attraverso una nota in cui si ribadisce anche che il partito di Matteo Salvini non punta alle poltrone.Continua a leggere

Augusto Minzolini - Italia verso un GOVERNO TECNICO : "Proprio come con Lamberto Dini" : "Un governo tecnico c'è stato con Dini, è successo con Ciampi e ancora con Monti e potrebbe esserci anche con Giuseppe Conte". Augusto Minzolini, ospite a L'aria che tira su La7, traccia un inquietante scenario: "Tenendo conto dell'orientamento della maggior parte dei partiti, restii a tornare al vo

Danilo Toninelli licenzia l'unico tecnico del Ministero favorevole alla Tav : vuole la crisi di GOVERNO : L'ultima mossa del ministro Danilo Toninelli, che Matteo Salvini vorrebbe sostituire al più presto, è stata quella di licenziare Pierluigi Coppola, l'unico tecnico favorevole alla Tav che, appunto, si era dissociato dalla valutazione negativa sull'alta velocità Torino-Lione elaborata dalla commissio

Commissione Ue - fonti di GOVERNO M5s : “Nessun commissario tecnico - a Bruxelles andrà un politico indicato dalla Lega” : Nessun commissario tecnico, la Lega indichi il proprio nome. fonti governative del Movimento 5 Stelle rispondono alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi riguardo alla possibilità di proporre un commissario non politico per occupare lo slot italiano all’interno della nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen. Dopo il ritiro di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio che fino a qualche ...

Di Maio : "Chi vuole la crisi ci conduce al GOVERNO tecnico" : In una intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio afferma che il governo Conte durerà altri quattro anni e che se qualcuno lo fa cadere avrà la responsabilità di far tornare un governo tecnico. Infatti il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha detto:"Il governo dura altri quattro anni. Chi lo fa cadere si prende una bella responsabilità, perché significherebbe far tornare il Pd ...