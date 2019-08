Governo | Renzi torna in campo | “Indosso la maglietta da battaglia | leviamo il vestito da

Crisi Governo fa paura : spread vola. Differenziale in aumento a 240 punti. Cede Piazza Affari : Piazza Affari sotto la morsa della Crisi di governo. IL Ftse Mib lascia sul terreno l'1,61% a 20.502 punti con le le banche in affanno mentre lo spread tra btp e bund, dopo un'apertura a 232...

Crisi Governo - Renzi : “Mi rimetto in campo. Basta fare i fighetti - è il momento della battaglia” : “E’ arrivato il momento di una battaglia che riguarda ognuno di noi: se c’è un motivo per cui mi rimetto in campo è che non riuscirei a guardarmi allo specchio se lasciassi un Paese nelle mani di chi istiga ad avere paura degli altri”. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd, in un comizio alla Festa dell’Unità a Santomato, in provincia di Pistoia (video tratto dalla diretta Facebook di TVL – TV ...

Crisi Governo - Renzi contro Salvini : “Stacca la spina perché terrorizzato dalla legge di bilancio” : “perché ora la Crisi? Salvini ha deciso di staccare la spina ora che è terrorizzato dalla legge di bilancio, raccontato come maciste nelle sue pose ma falso e pusillanime. Salvini se l’è fatta addosso. Oggi chiede che si vada a votare, perché è responsabile di uno sfascio dei conti pubblici. Mi hanno preso in giro per gli 80 euro e oggi ci si rende conto che quella misura ha contribuito all’economia”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi ...

Crisi di Governo - Zingaretti a Renzi : “Sei una risorsa - aiutaci a vincere le elezioni” : “Non è vero che non ti occupi di politica. Sei una risorsa, aiutaci a vincere le prossime elezioni politiche“. È l’appello che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha rivolto al senatore ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dal palco della festa del Partito democratico a Villalunga (Reggio Emilia). L'articolo Crisi di governo, Zingaretti a Renzi: “Sei una risorsa, aiutaci a vincere le elezioni” ...

Governo : Sibilia - ‘non riconsegnare Italia a Renzi e Berlusconi’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Mi auguro che chi sta esasperando la tensione in queste ore valuti il fatto che consegnare l’Italia a Renzi o a Berlusconi sarebbe una sciagura per i cittadini. Mi auguro si faccia il possibile per evitare un tale supplizio agli Italiani, altrimenti significherebbe voler bene solo a se stessi e non al Paese. Significherebbe dire addio definitivamente alla riduzione delle tasse per le imprese, ...

Tav ultime notizie : Renzi “Governo va avanti per voglia di poltrone” : Tav ultime notizie: Renzi “Governo va avanti per voglia di poltrone” Superato lo scoglio del decreto sicurezza bis – sul quale, in realtà, non c’erano tanti dubbi sulla tenuta del governo -, tocca alla tav. Sull’alta velocità Torino-Lione, il contrasto tra Lega e 5 Stelle è sicuramente maggiore, anche se Di Maio sembra essersi arreso definitivamente all’idea che la grande opera si farà e rimettendosi alla volontà del ...

Il Pd pensa al futuro : Matteo Renzi ottantenne tornerà al Governo : Ma non troverà più Palazzo Chigi e Montecitorio. I nazisti della Nuova Era Cavernicola avranno raso al suolo Roma e tutto il resto d’Italia. Il dibattito nel centrosinistra visto da Michele Serra

Chi è Sandro Gozi - l'uomo di Renzi finito nel Governo di Macron : A scorrere il profilo di Sandro Gozi viene in mente il titolo di un pezzo di Gianna Nannini, "Ragazzo dell'Europa". E, in effetti, l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio italiano passato a palazzo Matignon, ha sicuramente un profilo molto internazionale, per formazione accademica, storia personale e politica. Questo, tuttavia, non lo mette al riparo dalle critiche di chi, tra i partiti di maggioranza e opposizione, ha visto nel suo ...

Marattin (Pd) vs Borghi (Lega) : “Fate manovra correttiva perché lo chiede Ue”. “Governo Renzi ha portato via soldi ai cittadini” : Poco prima che venisse dato il via libera definitivo, alla Camera, al cosidetto decreto “salva-conti”, che congela preventivamente 1,5 miliardi di euro di spese dei ministeri in attesa di verificare gli effettivi risparmi per reddito di cittadinanza e quota 100, c’è stato uno scontro a distanza tra i banchi dell’opposizione e quelli della maggioranza, in particolare tra quelli targati Lega. Per il deputato del Pd, Luigi ...

Renzi lancia la scuola estiva contro la «cialtronaggine» del Governo : «Siamo circondati da populismo e fake news. Dobbiamo ripartire dall’educazione, dallo studio, dalla formazione. Per questo dal 21 al 24 al Ciocco, in provincia di Lucca, ospiteremo una scuola...

Gozi è un caso - l’ex sottosegretario di Renzi ora nel Governo Macron. Il Pd nel mirino dei partiti : La nuova grana per il Partito Democratico arriva d'Oltralpe dove Sandro Gozi, l'ex sottosegretario con delega agli Affari Europei del governo Renzi, ha ottenuto la stessa nomina ma all'Eliseo. A volere il Renziano, che all'ultimo congresso ha sostenuto la mozione di Roberto Giachetti, e' stato il presidente Emmanuel Macron in persona. Una vicenda che si lega alla corsa per le Europee, con l'abbraccio di una parte delle fila Renziane alla ...

Sandro Gozi - con Macron lo stesso incarico di Governo che aveva con Renzi e Gentiloni. M5s : “Sospetto”. Fdi-Lega : “Quali dossier seguì?” : “Tra una mia elezione come eurodeputato (di En Marche, ndr) e la vittoria dell’Italia ai Mondiali? L’Italia può aspettare”. La volontà di entrare nell’organico del partito di governo francese non l’ha mai nascosta, ma dopo aver sbattuto contro la bocciatura per una poltrona al Parlamento Ue, Sandro Gozi entra direttamente nel governo francese al servizio di Emmanuel Macron: l’ex sottosegretario agli ...

Lega-Russia - Pd annuncia mozione di sfiducia a Salvini. Renzi : “Bisognava presentarla prima. Ecco cosa avrei detto al Senato al Governo” : Diciannove minuti e spiccioli, molto di più del tempo che avrebbe avuto a disposizione nell’aula di Palazzo Madama dopo l’informativa di Giuseppe Conte, per il suo “contro-intervento” nel giorno in cui la segreteria del Pd gli ha preferito Dario Parrini e ha dato il via libera alla mozione di sfiducia contro Matteo Salvini sul caso Lega-Russia, un atto che lui avrebbe voluto presentare già da tempo. Così, anche se ...

Renzi - Franceschini - Zingaretti : su M5s e Governo tre linee nel Pd : La formalizzazione del voto di fiducia sul Ddl sicurezza bis, che vede M5s e Lega ricompattarsi su un tema caro a Matteo Salvini, sembra all0ntanare le ipotesi circolate negli...