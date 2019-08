Governo | Puglisi | ‘maggior rischio per Italia è influenza Borghi-Bagnai su Salvini’

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Milano, 9 ago. (AdnKronos) – L’incertezza politica, esplosa con la crisi diaperta dal vicepremier Matteo Salvini, “fa male all’”, ma l’sul segretario della Lega “della corrente no-euro diè il più grandemacroeconomico per l’”. A dirlo è Riccardo, professore associato di Economia politica all’Università di Pavia, contattato dall’Adnkronos. Per l’economista “è molto pericolosa la componente avventuristica della Lega”, guidata da Claudio, presidente della commissione Bilancio della Camera, e da Alberto, presidente della commissione Finanze al Senato. Oltre all’incertezza creata sui mercati, “il problema è se Salvini si farà abbindolare dalla corrente no-euro nel suo partito. Non lo ritengo probabile, ma il fatto stesso ...

