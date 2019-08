Governo | Fraccaro | ‘buon padre famiglia dice no e sì | retorica sì ricorda Renzi’

Governo : Fraccaro - ‘Borsa a picco ma Atlantia guadagna’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “La Borsa sta andando a picco, sta andando male e c’è un’unica società quotata che sta andando bene, che è Atlantia dei Benetton. Tra 5 giorni dobbiamo commemorare 43 morti, andiamo a vedere le famiglie che hanno perso i loro cari per questa società, stavamo per approvare in Consiglio dei ministri il decreto per revocare le concessioni per un po’ di giustizia sociale e fanno cadere ...

Governo : Fraccaro - ‘Conte non assente ma in Aula al posto di Salvini per Russia’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Matteo Salvini “si lamenta dell’assenza di Conte in Aula” nel dibattito sulla Tav, “quando Conte è andato al suo posto per rispondere al Parlamento del caso Russia, perché non si è mai presentato alle Camere”. Lo ha affermato il ministro per il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg 24. L'articolo Governo: Fraccaro, ‘Conte non assente ma in Aula al posto di ...

Governo : Fraccaro - ‘la nostra correttezza pagherà’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “L’altro giorno ho detto a Di Maio e Conte: non è che siete stati troppo corretti? Mi hanno risposto all’unisono: la correttezza paga. E secondo me pagherà quando andremo al voto”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg 24. L'articolo Governo: Fraccaro, ‘la nostra correttezza pagherà’ sembra essere il primo su ...

**Governo : Fraccaro - ’non c’è nessun lavoro per un altro esecutivo’** : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Non c’è nessun lavoro per un altro esecutivo”. Lo ha assicurato il ministro per Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg24. L'articolo **Governo: Fraccaro,’non c’è nessun lavoro per un altro esecutivo’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Comuni : Fraccaro - ‘Governo al loro fianco - sono pilastro Paese’ (2) : (AdnKronos) – “Con la prossima legge di bilancio – ha proseguito Fraccaro – abbiamo due obiettivi: da un lato, potenziare ulteriormente la voce investimenti, e io personalmente mi batterò affinché siano sostenibili sul piano ambientale e diffusi su tutto il territorio in maniera capillare. Dall’altro lato, ridurre le tasse per alleggerire sempre di più la pressione fiscale sui cittadini, per dare ossigeno alle ...