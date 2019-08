Governo | fonti M5S | divergenze perché Lega voleva deficit al 3 | 5

E' crisi di Governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - prima in Aula e poi al voto | Fonti : fiducia dopo Ferragosto : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Governo - Conte per un'ora al QuirinaleFonti : colloquio informativo - niente crisi : Il presidente del Consiglio GiuseppeConte si è recato al Quirinale per un colloquio con ilpresidente della Repubblica. Al suo ritorno a Palazzo Chigi non ha rilasciato commenti

Governo in crisi - Conte da Mattarella. Fonti M5S : follia se torna Governo tecnico : Ore convulse dentro al governo dopo la spaccatura sulla Tav. Il vicepremier Di Maio incontra i capigruppo 5 Stelle mentre il premier Conte vede per un'ora il presidente Mattarella al Quirinale. Fonti pentastellate mettono in guardia da ogni accelerazione: «Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l'8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle»

M5s - fonti confermano : "Martedì crisi di Governo sul decreto sicurezza-bis" - i 15 killer della maggioranza : Voci dal Senato. Voci che danno il governo gialloverde davvero appeso un filo. Come è noto, la maggioranza dispone solo di due voti in più rispetto alle opposizioni, 163 contro 161 (alla maggioranza manca anche il voto di Umberto Bossi, ancora in precarie condizioni di salute). E come è altrettanto

Governo : fonti M5S - ‘Giarrusso su assenza in aula non rispecchia gruppo’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Le dichiarazioni rilasciate dal senatore Mario Giarrusso riguardo i motivi per cui i senatori del MoVimento 5 Stelle hanno lasciato l’aula del Senato durante l’informativa del premier Conte non rispecchiano la posizione del gruppo. Come già precisato in una nota, il M5S ribadisce il rispetto nutrito nei confronti del Presidente del Consiglio”. E’ quanto puntualizzano fonti ...

Commissione Ue - fonti di Governo M5s : “Nessun commissario tecnico - a Bruxelles andrà un politico indicato dalla Lega” : Nessun commissario tecnico, la Lega indichi il proprio nome. fonti governative del Movimento 5 Stelle rispondono alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi riguardo alla possibilità di proporre un commissario non politico per occupare lo slot italiano all’interno della nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen. Dopo il ritiro di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio che fino a qualche ...

Ue : fonti Governo M5S - ‘Lega fa harakiri - Giorgetti commissario mission impossible’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Si complica di ora in ora la partita per il commissario Ue che la Lega era certa di esprimere in Europa. Il voto contrario del Carroccio ad Ursula von der Leyen ha complicato la partita, ‘azzoppando’ di fatto la corsa di Giancarlo Giorgetti: la sua designazione viene ormai considerata una ‘mission impossible’ in ambienti di governo. Una partita complicata che il premier Giuseppe ...

Governo : fonti M5S - incontro Di Maio-sottosegretari su riorganizzazione : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il vicepremier Luigi Di Maio ha incontrato i sottosegretari M5S a Palazzo Chigi “per fare il punto periodico sul lavoro fatto e chiudere il ciclo di incontri interni al Movimento”. Lo precisano fonti grilline, spiegando che lunedì “dovrebbe essere pronto il nuovo schema organizzativo del Movimento”. L'articolo Governo: fonti M5S, incontro Di Maio-sottosegretari su riorganizzazione sembra ...

