Governo Conte crisi | ultime notizie ecco la mozione di sfiducia al Senato

Governo - la Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia a Conte : Questa mattina, venerdì 9 agosto 2019, la Lega ha presentato in Senato una mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. "Troppi no": questa la motivazione che ha portato il partito di Salvini alla drastica decisione di abbandonare l'esperienza di Governo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'ultimo no dei Cinquestelle alla TAV (Treno ad Alta Velocità). E intanto la crisi politica si ripercuote anche ...

Governo : Falcone - ‘Fi voti sfiducia a Conte senza esitazioni’ : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – “L’esperienza di Governo di questi 14 mesi è stata tanto inconcludente quanto inutile. Forza Italia voti la sfiducia al Governo Conte, senza esitazioni”. Così il deputato regionale azzurro e commissario di Forza Italia per la provincia di Catania Marco Falcone interviene sulla crisi di Governo. “Sin dal primo momento – dice – avevamo denunciato l’innaturalità di ...

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini convoca i suoi : lunedì tutti a Roma : La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di...

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.

Il testo della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del Governo Conte : La Lega ha presentato al Senato, a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo, la mozione di sfiducia nei confronti del governo nato in seguito alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Ecco il testo della mozione che parlamentarizza la crisi e potrebbe determinare la fine dell'esperienza a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte.Continua a leggere

Crisi di Governo - la Lega sfiducia Conte perché “non era presente in Aula a ribadire sì al Tav”. Lunedì i capogruppo - la mozione il 19 o il 20 : La Lega vuole sfiduciare il premier Conte perché “non era presente in Aula per ribadire l’indirizzo favorevole” al Tav Torino-Lione. Un tema che ha “suggellato una situazione di forti differenze di vedute”. E’ quanto emerge dalla mozione di sfiducia depositata al Senato dal capogruppo del Carroccio, Massimiliano Romeo. Nel documento che verrà posto ai voti a Palazzo Madama, si legge che la Lega esprime ...

