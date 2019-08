Governo | Capigruppo Senato lunedì 12 agosto alle 16 2

Fonte : sportfair

(Di venerdì 9 agosto 2019) (AdnKronos) – La riunione servirà a calendarizzare la mozione di sfiducia presentata dalla Lega, che, in base al Regolamento, va “discussa nella seduta che ilstabilisce, sentito il, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione”. Il documento, presentato oggi, potrebbe quindi essere posto all’ordine del giorno già da martedì. Una richiesta che potrebbe essere avanzata dal Carroccio, deciso ad accelerare la crisi di, e che tuttavia per essere accolta dovrà trovare il consenso della maggioranza dei Gruppi parlamentari. Altrimenti la discussione e il voto potrebbero slittare alla settimana dopo ferr. L'articolo1216 (2) SPORTFAIR.

MediasetTgcom24 : Governo, verso le capigruppo su voto fiducia la prossima settimana #Governo - sole24ore : #Governo in #crisi, #Conte al #Quirinale. #DiMaio vede i capigruppo #M5S - petergomezblog : Crisi governo, capigruppo convocati lunedì in Senato. Salvini chiede “pieni poteri”, Di Maio: “Abbi il coraggio di… -