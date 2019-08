Golf – Northern Trust | Francesco Molinari 51° dopo il giro iniziale | Troy Merritt guida

Golf – Northern Trust : Koepka favorito numero uno del seeding - in gara anche Francesco Molinari : Scatta la corsa verso i 15 milioni di dollari messi in palio per il vincitore della FedEx Cup, in gara anche Francesco Molinari Il Northern Trust , in programma dall’8 all’11 agosto sul percorso del Liberty National GC, a Jersey City, nel New Jersey, aprire il trittico delle gare finali della stagione del PGA Tour che portano all’assegnazione dei 15 milioni di dollari al vincitore della FedEx Cup. Al torneo sono stati ammessi i primi 125 ...

Golf - PGA Tour 2019 : il Northern Trust lancia la corsa alla FedEx Cup. Francesco Molinari sfida i 124 migliori sul circuito americano : Comincia il tempo dei playoff della FedEx Cup, ed il primo dei tre tornei che si giocano per conquistarla passa dal 2017 sotto il nome di The Northern Trust, dopo esser stato conosciuto per anni come Westchester Classic e, per ragioni di sponsor, come Barclays. Dal 2007 questo appuntamento fa parte dei playoff della FedEx, ed è dunque soggetto a una particolarità: vi partecipano i 125 migliori giocatori nella specifica classifica (che in questo ...