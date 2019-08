Giulia De Lellis parla di Iannone e spiazza tutti con una FOTO

Giulia De Lellis - Iannone fa il compleanno : lei è lontana ma lo sorprende : Giulia De Lellis fa una sorpresa ad Andrea Iannone per il suo compleanno e poi condivide un romantico messaggio Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Oggi il pilota motociclistico fa il compleanno, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non potrà essere al suo fianco. La data […] L'articolo Giulia De Lellis, Iannone fa il compleanno: lei è lontana ma lo sorprende proviene da Gossip e ...

Uomini E Donne : boom di vendite su Amazon per il libro di Giulia De Lellis! : Giulia De Lellis è inarrestabile. Il suo primo libro – dal titolo Le corna stanno bene su tutto – ha fatto registrare a poche ore dall’annuncio della web influencer il boom di vendite. Tanti,... L'articolo Uomini E Donne: boom di vendite su Amazon per il libro di Giulia De Lellis! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - Gemma Galgani e Giulia De Lellis insieme in tv. Ecco cosa andranno a fare : I volti più amati di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Gemma Galgani e Giulia De Lellis, saranno insieme per un nuovo progetto. Le due infatti condurranno lo show Giortì, realizzato in collaborazione dalla società Fascino, di proprietà della De Filippi, e MediaMai, di Davide Maggio e Mattia Buonoc

Uomini e Donne : Gemma Galgani e Giulia De Lellis al timone di Giortì su La5 : I due volti più amati del dating show di Maria De Filippi, condurranno uno nuovo programma targato Mediaset.

Giulia De Lellis e Gemma Galgani - “una bomba” a Giortì : i retroscena sul programma : Giortì, il nuovo programma di Giulia De Lellis e Gemma Galgani Giulia De Lellis e Gemma Galgani saranno le conduttrici del nuovo Giortì che andrà in onda su La5 molto presto. Si tratta di un programma su cui non sappiamo quasi nulla, se non che avrà come protagoniste principali le feste, intese nel senso più […] L'articolo Giulia De Lellis e Gemma Galgani, “una bomba” a Giortì: i retroscena sul programma proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis - anticipazioni sul libro : 'Ai traditi dico che tutto passa - fa bagaglio' : Man mano che si avvicina il 17 settembre (data in cui è prevista l'uscita del suo primo libro), Giulia De Lellis regala qualche anticipazione ai fan sull'argomento principale che tratterà "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza". Oggi, ad esempio, la romana ha raccontato come è nata la collaborazione con la scrittrice Stella Pulpo, che l'ha aiutata a mettere insieme i tasselli di una storia che l'ha fatta molto soffrire, ma ...

Giulia De Lellis : "Questo libro mi ha stravolto la vita. Stella è stato il mio diario segreto" : Giulia De Lellis, con una serie di Instagram Stories, oggi, ha raccontato come è nata la collaborazione con Stella, l'autrice del suo primo libro, 'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza'. Questa prima fatica letteraria, per la giovane influencer, rappresenta una tappa importante della sua carriera in continua ascesa: A primo impatto è una donna molto diversa da me, non sapeva niente del mio mondo, del mio ambiente ...

Giulia De Lellis parla del suo libro su IG : 'Quando tutti voi saprete sarà assurdo' : Alcune settimane fa l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis ha annunciato l'uscita del suo libro "Le corna stanno bene su tutto": la notizia ha fatto in poco tempo il giro del web e la sua autobiografia si è piazzata fin da subito tra i libri più preordinati di Amazon. In molti sono infatti curiosi di scoprire tutta la verità sulla storia tra la ragazza e Andrea Damante, che tradì l'influencer tempo fa, ma la donna non aveva mai ...

Giulia De Lellis - tutta la verità sul libro : “Quando saprete sarà assurdo” : Giulia De Lellis libro, l’influencer svela tutta la verità su come è nato il suo progetto Il libro di Giulia De Lellis sta facendo molto discutere, e per diversi motivi. Da un lato infatti ha diviso i fan tra chi ha apprezzato il coraggio di rendere pubblico un fatto molto privato come può essere un […] L'articolo Giulia De Lellis, tutta la verità sul libro: “Quando saprete sarà assurdo” proviene da Gossip e Tv.

Karina Cascella dice la sua su Giulia De Lellis e Iannone : 'Lui è molto presente con lei' : Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono una delle coppie più chiacchierate dell'estate. I due giovani da quando sono usciti allo scoperto, non intendono nascondersi più. Nelle scorse ore ha espresso il suo pensiero sulla coppia anche un ex volto di Uomini e Donne, Karina Cascella. La temutissima opinionista, dopo aver spiegato il motivo per cui si è assentata dai social, ha detto la sua su Giulia De Lellis e l'ex fidanzato di Belen Rodriguez. Da ...

Uomini e Donne - clamorosa frecciata di Valentina Dallari a Giulia De Lellis : "Faccio tutto io..." : Proprio come Giulia De Lellis. Si tratta di Valentina Dallari, ex protagonista di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la quali al pari dell'influencer ha annunciato l'uscita del suo libro. Si chiamerà Non mi sono mai piaciuta ed è previsto per settembre. Un libro

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - il particolare che non sfugge : “Lui presente” : Andrea Iannone e Giulia De Lellis, una storia d’amore seguitissima Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono seguitissimi da quando si sono messi insieme e questo nonostante i fan di lei tifassero in modo sfegatato per la sua storia con Andrea Damante, di cui sicuramente Giulia parlerà nel suo primo libro e che, a quanto […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Iannone, il particolare che non sfugge: “Lui presente” proviene ...

È l’estate delle corna per i vip : dal triangolo Oradei – Osvaldo – Kinnunen a Giulia De Lellis tradita da Andrea Damante : Un balletto di Gianluca Vacchi, i capelli biondi di Fedez, il calciomercato che impazza, le foto alle gambe sul lettino sotto all’ombrellone, l’invasione dei tormentoni, il caldo torrido, una polemica politica al giorno. L’estate 2019 ripropone i suoi cliché ma sarà ricordata per altro: l’invasione delle corna. Altro che “Cervo a primavera”, per citare una canzone di Riccardo Cocciante, il cervo ha trovato la ...

Giulia De Lellis prima avevo rifiutato di scrivere il libro : Giulia De Lellis qualche giorno fa sui social ha fatto sapere che presto uscirà il suo primo libro “Le corna stanno bene su tutto”. L’ influencer, ha voluto raccontare il tradimento che ha subito alcuni mesi fa, quando era sentimentalmente legata a Andrea Damante, le avrebbe regalato un bel paio di corna.Giulia De Lellis ha rivelato come sia nato in lei il desiderio di rispolverare il triste episodio dalla scatola dei ricordi e di ...