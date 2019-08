Giulia De Lellis lontana da Andrea Iannone nel giorno del compleanno | ' Spero mi perdoni'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) È tempo di dediche d'amore per la bellaDe, la quale da un po' di tempo ormai ha ritrovato la serenità al fianco di, il campione della Motogp che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la tormentata fine della sua storia d'amore conDamante (con cui c'è stato un ritorno di fiamma durato pochissimi). In occasione deldeldi, la Deha speso parole al miele nei confronti del suo fidanzato, chiedendogli scusa però per il fatto che non potesse essere al suo fianco in questa giornata. È ildiDema 'vicina' al suo amore E così abbiamo visto cheha postato nella sezione stories del suo profilo Instagram, il messaggio cheDegli ha lasciato in camera, dove lasciava intendere di essere dispiaciuta per il fatto che non stessero insieme in questa ...

facciouncasino : RT @Sarinski_: Paola Frizziero è stata per me quello che Giulia De Lellis è per le ragazzine di oggi, sono pronta a gettarmi nel fuoco per… - Novella_2000 : Giulia De Lellis: dedica romantica per il compleanno di Andrea Iannone. Le dolci parole - alemazzolenii : Ma Giulia de Lellis dove la trova la forza per fare poemi ogni volta che cambia fidanzato? (cioè circa ogni due mes… -