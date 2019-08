Gioco d’azzardo | arrestata tra Montenegro e Serbia Ivana Ivanovic | è la “signora” delle

Gioco d’azzardo - c’era una volta il divieto di spot. Ora il governo sembra gettare la spugna : È cronaca recente la sceneggiata tra governo e Agcom riguardo alle mancate promesse sul contrasto all’azzardo. Ma la confusione è tale che non si sa più come raccapezzarsi: provo a fare chiarezza. Intanto va specificato che l’impegno, chiaro e netto, scritto nel Contratto di governo fra M5S e Lega era vietare ogni forma di sponsorizzazione e di pubblicità su ogni mezzo. E questo prevede il Decreto Dignità, che è stato convertito in legge ...

Gioco d’azzardo : slot machine già vietate nelle stazioni di FerrovieNord : “nelle stazioni sulla rete FerrovieNord, quelle dunque di pertinenza regionale, i contratti più recenti già prevedono espressamente il divieto di

Il divieto della pubblicità al Gioco d’azzardo ha parecchi problemi : Lo dicono due documenti dell'AGCOM: ha grosse lacune, è scritto male ed è in più parti in contraddizione con altre leggi

Rivisto il divieto di pubblicità del Gioco d’azzardo : Il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo voluto dai grillini viene Rivisto. Luigi Maio si sfoga su Facebook dopo le linee

Gioco d’azzardo - Di Maio contro l’Agcom : “Annacquano divieto di spot - si dimettano”. Pd : “Si accorge solo ora delle osservazioni?” : Il vicepremier Luigi Di Maio all’attacco dell’Agcom per il documento con cui l’authority ha avvertito il governo che il divieto di pubblicità del Gioco d’azzardo previsto dal decreto Dignità ed entrato in vigore per tutti a metà luglio è difficile da applicare e gli operatori stranieri non possono essere sanzionati in Italia. “Il Gioco d’azzardo è come una droga: rovina ragazzi, adulti e intere famiglie”, ...

Licenze Gioco d’azzardo online in Italia : il caso della Betclic Everest Group : In Italia il settore del gioco d’azzardo è uno dei più attivi e il nostro Paese pone molta attenzione nel

Gioco d’azzardo - Agcom scrive al governo su divieto spot : “Manca coordinamento con leggi precedenti. Non sanzionabili soggetti esteri” : Tradurre in pratica il divieto di pubblicità del Gioco d’azzardo previsto dal decreto Dignità sarà molto complicato. Perché la nuova normativa non è ben coordinata con le leggi precedenti, gli spot sul web rischiano di sfuggire alle maglie della giurisdizione italiana, all’authority del settore vengono attribuite competenze che non ha e ci sono “criticità ai fini di una effettiva ed efficace azione di vigilanza e di contrasto ...

Protocollo Municipio I – Asl Roma 1 per contrasto Gioco d’azzardo : Roma – Il Municipio Roma I Centro ha firmato un Protocollo di rete per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo e le sue dipendenze nel rione Esquilino, con la Asl Roma 1, le associazioni e organizzazioni aderenti alla Rete Sociale Esquilino, Libera Roma e Auser Lazio. Di questo importantissimo progetto il Municipio sara’ capofila. Si prevedono attivita’ di formazione e informazione nel ...

Gioco d’azzardo - scatta il divieto di pubblicità e sponsorizzazioni : che cosa non vedremo più e cosa resta lecito : Da lunedì 15 luglio il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse è diventato ufficiale per tutti. A un anno dall’entrata in vigore del Decreto Dignità, che con l’articolo 9 si proponeva di contrastare la ludopatia, anche le ultime deroghe concesse da un emendamento alla manovra ai contratti ancora in essere sono scadute. Vietata, quindi, qualsiasi forma di sponsorizzazione “di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o ...

Valutare le recensioni di altri prima di rischiare il Gioco d’azzardo : La valutazione di un casinò online significa che vuoi prendere delle precauzioni per garantire la tua sicurezza finanziaria. La natura

Napoli - Balotelli denunciato per istigazione a delinquere e Gioco d’azzardo dopo la scommessa dello scooter in mare : Aveva sfidato l’amico Catello Buonocore a lanciarsi nel mare di Napoli in sella a uno scooter in cambio di duemila euro: ora il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo per la scommessa. Buonocore aveva subito accettato la sfida e si era buttato in mare sulla sua Vespa: “Tanto valeva soltanto 600 euro”, aveva poi detto. Napoli, la scommessa ...

Il Fasano calcio contro il Gioco d’azzardo : “Toglieteci da schedine delle scommesse” : Per le scommesse, o almeno anche per quello, sono falliti. E, oggi che sono rinati, con le scommesse non vogliono più avere nulla a che fare. È la storia del Fasano calcio, squadra pugliese di Serie D, e di una richiesta senza precedenti inoltrata alla Lega Dilettanti: uscire da tutti i palinsesti dei bookmaker, non vedere più le proprie partite quotate. Un desiderio per il momento impossibile: la LND non potrà esaudirlo, non ne ha la ...