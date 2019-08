Gamedec è un RPG isometrico cyberpunk in cui dovrete risolvere crimini avvenuti in mondi

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 9 agosto 2019)è l'ultimo gioco di Anshar Studios (studio di sviluppo di Detached e Telefrag VR), annunciato per una versione PC che arriverà nel 2020. I suoi requisiti di sistema sono già disponibili nella pagina Steam, assieme ad una breve descrizione."Dai la caccia ai criminali deivirtuali. Uomini d'affari ricchi e viziati, madri che vogliono una vita migliore per i loro figli o corporazioni con piani per riscrivere l'umanità. Agiscono da soli o sono semplici burattini? Cosa significa un "lieto fine" per te o per loro? Ogni decisione che prendi modella il mondo di gioco e la personalità del tuo personaggio. Alcune decisioni sembreranno giuste e altre saranno inaspettate. Il gioco si adatta continuamente alle tue scelte e non giudica mai: solo tu puoi giudicare te stesso".è un puro gioco di ruolo: combatterete duelli attraverso conversazioni, sarete in grado di scoprire o ...

