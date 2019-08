FOTO Il campione di Football americano dá il benvenuto al prossimo acquisto del Napoli

MotoGp - Jorge Lorenzo e quell’incontro particolare : al bar spunta un… due volte campione del mondo [FOTO] : Il pilota della Honda, in convalescenza dopo la caduta di Assen, ha incontrato un suo famoso connazionale al bar, con cui ha preso un caffè Jorge Lorenzo ha iniziato il lungo percorso di riabilitazione per tornare in pista, dopo la terribile caduta avvenuta nelle libere di Assen che gli ha procurato due fratture alle vertebre. In questo periodo di convalescenza, lo spagnolo ha incontrato niente meno che Fernando Alonso in un bar di Lugano, ...