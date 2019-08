Fiorentina | Pulgar punta in alto | gli obiettivi ed il punto di forza | il retroscena di

Calciomercato 9 agosto venerdì : Juve - scambio Dybala-Icardi - i nuovi dettagli. Inter - è l’ora di Dzeko! Fiorentina - ecco Pulgar : Calciomercato 9 agosto - ecco tutte le trattative di oggi venerdì 9 agosto . Juve NTUS– Sfumata la possibile cessione di Dybala al Tottenham, prendere corpo il potenziale scambio alla pari tra l’attaccante argentino e Icardi. I bianconeri vorrebbero evitare l’operazione, anche perchè il PSG resta ancora in corsa per la Joya. Tuttavia, la sensazione è che lo […] L'articolo Calciomercato 9 agosto venerdì : Juve , scambio ...

Calciomercato - le ultime : Skrtel all’Atalanta e Pulgar Fiorentina - ufficialità al Genoa : ultime ore caldissime di Calciomercato , sono arrivate novità importanti, trattative concluse in Italia ed all’estero. E’ Giovanni Lo Celso il colpo del Tottenham nell’ultimo giorno di mercato in Premier, innesto dal Betis Siviglia, operazioni da 16 milioni di euro per il prestito, con riscatto fissato a 30 milioni. Fatta anche per Ryan Sessegnon. Considerato una delle promesse del calcio inglese, l’esterno sinistro ...

Calciomercato - Pulgar alla Fiorentina : i nomi al Bologna per il sostituto - la nuova squadra di Welbeck : Altro colpo di mercato per la Fiorentina che sta costruendo una squadra sempre più competitiva, è fatta anche per il centrocampista Erick Pulgar che arriva dal Bologna per una cifra di 10 milioni di euro. Il club rossoblu adesso si è messo alla ricerca di un sostituto all’altezza ed in nomi sul taccuino sono quelli di Prcic del Levante, Hendrix del PSV e Dominguez del Velez, da questi tre nomi uscirà il nuovo centrocampista del ...