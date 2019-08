Finisce in rissa | a Roccaraso | Napoli Primavera-Ladispoli

Finisce in rissa - a Roccaraso - Napoli Primavera-Lodigiani : L’amichevole tra la Primavera del Napoli e la Lodigiani, disputata a Rivisondoli, è finita con una rissa in campo. Alla metà del secondo tempo, quando il Napoli aveva raddoppiato dal dischetto segnando il 2-0, Manzi ha subito un fallo e, per reazione, ha schiaffeggiato l’avversario, Di Mario. Questi, a sua volta, ha risposto sferrandogli un pugno. All’episodio è seguita una grande concitazione. Compagni e allenatori hanno ...

Il matrimonio nel castello del boss delle cerimonie Finisce in rissa : invitato spacca un piatto in testa al cameriere : È finito in rissa, con tanto di intervento dei carabinieri, un matrimonio organizzato nel castello del “boss delle cerimonie”, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Domenica sera una coppia di origine cinese si stava godendo il banchetto di nozze con decine di invitati: tutto stava andando per il miglio fino a quando un 33enne, parente dello sposo, si è visto togliere il piatto da davanti da un cameriere, mentre ancora ...

Rissa davanti al ministro Trenta : Finisce a coltellate : Luca Sablone Il ministro della Difesa era tra gli invitati al ricevimento: la sua scorta ha bloccato il cameriere violento Pranzo insolito per Elisabetta Trenta, che ha dovuto fare i conti con una scena surreale. È successo tutto in un ristorante di Rocca di Papa, ai Castelli Romani: qui si stava svolgendo un normale banchetto nunziale, quando ad un certo punto in sala è scoppiato il panico. Una Rissa vera e propria ha colto tutti di ...

Real Madrid-Atletico Madrid Finisce 3 a 7! Diego Costa firma un poker e scatena una maxi rissa : espulso! [VIDEO] : Tutt’altro che un’amichevole la sfida estiva fra Real Madrid e Atletico Madrid, conclusa 3 a 7! Diego Costa segna 4 gol e scatena una rissa che gli Costa l’espulsione in ‘coppia’ con Carvajal “È solo calcio estivo“, snobbate le amichevoli pre-campionato? Ditelo a Diego Costa e all’Atletico Madrid che ha giocato la sfida amichevole dell’International Champions Cup contro il Real Madrid ...

Lega contro M5s - al consiglio regionale della Lombardia Finisce in rissa : Parapiglia durante la commissione bilancio al Pirellone. Particolarmente agitati Dario Violi, capogruppo dei cinque stelle...

Teramo - rissa al distributore di carburante : benzinaio batte la testa e Finisce in coma : Sembrava un banale litigio, avvenuto davanti a numerosi testimoni verso le 11:00 di sabato mattina. Un’auto si era fermata nei pressi di un distributore di carburante dell’Ip sulla strada statale 16 a Cologna Spiaggia, località balneare nei dintorni di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Dalla vettura era sceso un uomo che aveva cominciato a discutere animatamente con Gianfranco Pigliacampo, 50enne di Mosciano Sant'Angelo, il gestore ...