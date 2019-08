Fiammetta Cicogna incinta Video | balletto countdown | gravidanza agli

Per Melissa Satta dopo Boateng arriva Tommy Chiabra - ex fidanzato di Fiammetta Cicogna : dopo la fine della lunga storia d'amore con Prince Kevin Boateng, il cuore di Melissa Satta sarebbe tornato a battere. Il fortunato sarebbe Tommy Chiabra, un industriale di lusso che vanta amicizie importanti tra cui Flavio Briatore e Leonardo DiCaprio. I due sono stati immortalati dal settimanale Chi all'evento Pitti a Firenze e avrebbero trascorso delle serate insieme concedendosi alcune feste private e lunghe camminate in giro per la città ...