Ferragosto,Cna:in 10 giorni 6mln arrivi

Nei diecia cavallo disono previsti 5,8 milioni didi turisti, con 27 milioni di presenze. E' quanto emerge da un'indagine Cna Turismo e Commercio. Rispetto al 2018, si registrano 360 mila presenze in più. I turisti italiani saranno 16 milioni, gli stranieri 11 milioni. Il turista balneare è quello che fa la vacanza più lunga, con 7 pernottamenti pro-capite. E secondo Coldiretti per raggiungere la meta delle vacanze, 4 italiani su 10 si metteranno in viaggio nel prossimo fine settimana da "bollino nero".(Di venerdì 9 agosto 2019)