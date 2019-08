Federer e Nadal contro Djokovic Anche il mondo del tennis fa i conti con la politica

ATP Cup – Date - investimenti e tennisti partecipanti : ci saranno Federer - Djokovic e Nadal? : Svelati nuovi dettagli sull’ATP Cup, il torneo che prenderà il via il prossimo gennaio in Australia: 3 città ospitanti, investimenti importanti e la speranza di avere Federer, Nadal e Djokovic L’ATP Cup, il torneo a squadre che sostituirà la Hopman Cup, è uno degli eventi più attesi del 2020. La competizione si disputerà infatti dal 3 al 12 gennaio prossimo in Australia, con ben 3 città ospitanti: Perth, Brisbane e Sydney. Il governo ...

Highlights Federer-Nadal - VIDEO semifinale Wimbledon 2019 : i momenti e i colpi salienti di una sfida epica : Sarà Roger Federer a sfidare Novak Djokovic nella finale di Wimbledon 2019, dopo la vittoria sul rivale di sempre Rafael Nadal per 7-6(3) 1-6 6-3 6-4 nella semifinale che ha infiammato il Centre Court. Nel quarantesimo capitolo tra i due giocatori lo svizzero si è dimostrato più abile nel cogliere le occasioni arrivate sulla sua amata erba, quella che lo porta per la dodicesima volta all’atto conclusivo dello Slam che ha già vinto in otto ...

Wimbledon 2019 : tutti i numeri della semifinale tra Roger Federer e Rafael Nadal : Ecco tutti i numeri e le statistiche ufficiali della stellare semifinale del singolare maschile di Wimbledon 2019 tra Roger Federer e Rafael Nadal. Nella 40esima sfida della rivalità tra questi due fenomeni, nel bilancio della quale Federer si è portano a 16 successi contro i 24 dello spagnolo, spiccano i punti a rete vinti dallo svizzero, 25, contro i solamente 6 del maiorchino, ma soprattutto il rapporto tra punti vincenti ed errori gratuiti: ...

Wimbledon 2019 - Rafael Nadal : “Ha meritato Federer - non è stata la mia giornata. Non è finita qui…” : Una semifinale in certi tratti davvero strepitosa. Era la sfida che tutti attendevano, quella più bella di questo nuovo Millennio: Roger Federer in quattro set si è imposto su Rafael Nadal, estromettendolo dal torneo di Wimbledon e andandosi a prendere l’ultimo atto del più importante torneo al mondo. Per l’iberico un match giocato molto bene, con alcuni passaggi sotto ritmo. Queste le sue parole di delusione, come riportate da ...

Wimbledon – Federer esausto dopo la semifinale : “Nadal incredibile - sono felicissimo! E su Djokovic…” : Federer esausto dopo la semifinale di Wimbledon contro Nadal: le parole del tennista svizzero, finalista dello Slam inglese E’ Roger Federer il secondo finalista di Wimbledon: lo svizzero, grazie alla vittoria di oggi su Nadal, disputerà la sua 12ª finale nello Slam inglese. Una grande gioia per Federer, dopo un finale di gara incredibile ed uno spettacolo unico regalato in campo insieme a Nadal: “sono esausto, alla fine è ...

