Favignana | la barca va via mentre fanno il bagno | giornata da incubo per 4 turisti

Fonte : fanpage

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il racconto di due coppie di amici in vacanza a: una mattina hanno comprato i biglietti per fare una crociera intorno all'isola ma durante laloro stavano facendo il, lasi è allontanata senza aspettarli. E così loro sono rimasti in mare e sono stati costretti a raggiungere la spiaggia più vicina a nuoto.

SylvieTropez : Favignana, crociera da incubo per quattro turisti: la barca riparte e li lascia in mare - giornalesm : Favignana, crociera da incubo per quattro turisti: la barca riparte e li lascia in mare. - - Gazzettino : #favignana, crociera da incubo per quattro turisti: la barca riparte e li lascia in mare -