Fantacalcio | possibili affari low cost per l' asta da Benzar a Tutino

Asta Fantacalcio : tutte le possibili sorprese e rivelazioni. Pochi crediti - grande resa. Ecco su chi puntare : Il mondo del pallone si appresta a dare il via alla nuova stagione 2019/2020 della Serie A e come ogni anno cresce l’attesa per l’Asta del Fantacalcio che, di fatto, apre ufficialmente il nostro campionato. Quali saranno le possibili sorprese che potreste trovarvi tra le mani con Pochi crediti e poi vedere sbocciare in campo risultando decisive per il vostro successo? Andiamo ad analizzare ogni squadra e cerchiamo di estrarre un paio ...

Fantacalcio - i consigli e le scommesse per l’asta. Chi acquistare squadra per squadra e le possibili rivelazioni : Cari amici fanta-allenatori ormai ci siamo! Con l’arrivo del mese di agosto è tempo di iniziare a pensare a come allestire la propria squadra del Fantacalcio in vista della stagione 2019/2020. Le 20 squadre di Serie A sono ancora in fase di assemblaggio ma si può già tranquillamente valutare quali giocatori acquistare e con quali sorprendere i rivali delle proprie Fanta-Leghe con il classico giocatore acquistato a poco, ma che rende ...

Consigli Fantacalcio : le possibili sorprese per l'asta - da Tomiyasu a Maroni : Agosto per molti appassionati di Fantacalcio sarà il mese dell'asta. E pazienza se il calciomercato sarà ancora aperta e le rose dovranno essere poi aggiornate. Sotto l'ombrellone si studiano le rose delle venti squadre della serie A 2019-20. Ronaldo e i top player sono in cima alle preferenze, ma per avere una formazione competitiva bisogna saper anche andare a scovare delle possibili sorprese, considerando il budget non certo illimitato. I ...

Fantacalcio - guida all’asta : consigli - probabili formazioni - tiratori - possibili sorprese e nuovi acquisti : Il Fantacalcio è una malattia, una dipendenza. Qualche mese di pausa in estate, che però serve a preparare la stagione successiva. Perché il fanta come il calcio non si ferma mai. Ed eccoci pronti a ricominciare, come ogni anno. Seguiamo il calciomercato per cercare di scovare il Piatek di turno prima degli altri. Seguiamo ogni tipo di amichevole per trovare il calciatore da rilanciare o quello semi-sconosciuto arrivato dalla Serie B, ...

Fantacalcio 2019-2020 : i consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Come ogni anno, dopo una breve pausa per metabolizzare la stagione appena conclusa e smaltire tutto lo stress delle giornate di campionato sperando nei bonus dei propri giocatori, il mese di luglio il fantallenatore medio inizia già a pensare al nuovo campionato e soprattutto a portarsi avanti col lavoro seguendo il calciomercato prima di tutti, sperando di poter scovare nuovi talenti semi-sconosciuti da rubare a poco prezzo all’asta del ...

Fantacalcio 2019-2020 : i consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Come ogni anno, dopo una breve pausa per metabolizzare la stagione appena conclusa e smaltire tutto lo stress delle giornate di campionato sperando nei bonus dei propri giocatori, il mese di luglio il fantallenatore medio inizia già a pensare al nuovo campionato e soprattutto a portarsi avanti col lavoro seguendo il calciomercato prima di tutti, sperando di poter scovare nuovi talenti semi-sconosciuti da rubare a poco prezzo all’asta del ...

Fantacalcio 2019-2020 : i consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Come ogni anno, dopo una breve pausa per metabolizzare la stagione appena conclusa e smaltire tutto lo stress delle giornate di campionato sperando nei bonus dei propri giocatori, il mese di luglio il fantallenatore medio inizia già a pensare al nuovo campionato e soprattutto a portarsi avanti col lavoro seguendo il calciomercato prima di tutti, sperando di poter scovare nuovi talenti semi-sconosciuti da rubare a poco prezzo all’asta del ...