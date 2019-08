Europei Tuffi 2019 – Italia fuori dal podio nel sincro dalla piattaforma | Batki-Verzotto

Tuffi - Europei 2019 : la Russia domina nel sincro misto dalla piattaforma. Noemi Batki e Maicol Verzotto quarti di un niente : Nessuna sorpresa nella finale dalla piattaforma synchro misto dieci metri agli Europei di Kiev 2019: vince la Russia, dominando, pur con coppia diversa rispetto al trionfo di Edimburgo 2018. Seconda la Gran Bretagna, anche questo previsto, e con Cheng-Williams al posto di Toulson-Lee, già secondi un anno fa. Terza la Germania, proprio come nel 2018, con i confermati Fandler-Wassen. Beffa per l‘Italia, quarta: buona la gara di Noemi Batki e ...

Europei Tuffi 2019 – Doppietta azzurra : Marsaglia e Tocci in finale nei 3 metri maschili : Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci accedono alla finale dei 3 metri maschili degli Europei di Tuffi 2019: gli azzurri chiudono secondo e nono Arrivano due risultati positivi dalle prove di qualificazione per la finale dei 3 maschili agli Europei di Tuffi 2019. Dietro la prima posizione di Nikita Shleikher (423.30) si piazza un super Lorenzo Marsaglia (416.60). Accede alla finale anche Giovanni Tocci con il nono posto ottenuto con il ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 9 agosto - ottimo Lorenzo Marsaglia. Tocci si gioca tutto all’ultimo tuffo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47: Brutto errore per Giovanni Tocci! Un triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 40.25 ed ora a rischio c’è la qualifica. Per il calabrese ci sono 301.90 e servirà un ottimo triplo e mezzo ritornatato raggruppato. 10.44: E’ uno straordinario Lorenzo Marsaglia. 76.50 per il romano che vola in classifica. E’ terzo con 336.80. Che gara finora! 10.42: Tra poco Lorenzo ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 9 agosto - buon inizio per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08: Si è chiusa la terza rotazione. Marsaglia e Tocci sono entrambi in piena zona qualificazione. Sono rispettivamente nono e decimo. 10.00: Un super James Heatly con gli avvitamenti (219.35). Il britannico vola in testa alla classifica con 219.35. 9.56: buon doppio e mezzo avanti con due avvitamenti per Giovanni Tocci (64.50). Il calabrese è vicinissimo a Lorenzo Marsaglia (195.65). 9.54: ...

Tuffi - Europei 2019 : Lorenzo Marsaglia vuole ripetersi dai tre metri - Giovanni Tocci cerca il riscatto. Batki/Verzotto ci provano da outsider : La medaglia di bronzo al collo e una grande voglia di potersi ripetere anche dai tre metri. Lorenzo Marsaglia è reduce dalla bellissima gara del metro e si presenta oggi (qualifica alle 9.00 e finale alle 17.00) sul trampolino tra i possibili candidati per un posto sul podio. Il romano ha sicuramente grande fiducia, data dalla prima medaglia della carriera in un appuntamento che sia Mondiale o Europei. C’è proprio una rassegna iridata da ...

Tuffi - Europei 2019 oggi (9 agosto) : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara : Quinta giornata agli Europei di Tuffi a Kiev. Ieri è stata una giornata senza medaglie per l’Italia dopo le due invece conquistata mercoledì. oggi torna sul trampolino Lorenzo Marsaglia (bronzo dal metro), che proverà ad essere nuovamente protagonista nei tre metri. In gara anche Giovanni Tocci. Attenzione anche al sincro misto dalla piattaforma con Noemi Batki e Maicol Verzotto. IL PROGRAMMA DELLA QUINTA GIORNATA (VENERDI’ 9 ...

Tuffi - Europei 2019 : lavori in corso per l’Italia. Pellacani - occasione persa? Forse. Ma vale per tutte : Prosegue la ‘costruzione’ dell‘Italia del futuro. Dopo l’abbuffata di mercoledì’ (oro nel synchro dieci metri donne con Batki-Pellacani e bronzo dal trampolino 1 metro uomini, gara non olimpica va detto, con Lorenzo Marsaglia), la giornata odierna allo Sport Center Liko di Kiev porta in dote due sesti posti in chiave azzurra agli Europei di Tuffi, regalando però un nuovo esordio internazionale al promettente Julian ...

Tuffi Europei 2019 - Chiara Pellacani : “Il podio era alla mia portata” : Chiara Pellacani ha chiuso al sesto posto nella finale dei tre metri femminili agli Europei di Kiev. Sicuramente un po’ di delusione per la giovane romana, che con qualche errore in meno poteva arrivare nuovamente a medaglia dopo l’oro nel sincro dalla piattaforma. Stesso piazzamento anche per i fratelli Verzotto nella piattaforma maschile. Di seguito le diChiarazioni degli azzurri (da Federnuoto). Chiara Pellacani:“Peccato ...

Europei Tuffi 2019 – Sesto posto per Chiara Pellacani dal trampolino da tre metri - oro all’olandese Jansen : Dopo l’oro ottenuto insieme a Noemi Batki, Chiara Pellacani chiude al Sesto posto la finale dal trampolino dai tre metri Sesta posizione per Chiara Pellacani al termine della finale del trampolino dai 3 metri agli Europei di Tuffi, in corso si svolgimento a Kiev. La 17enne romana, tesserata MR Sport Fratelli Marconi, chiude la sua prestazione con il punteggio di 264.30 punti, fermandosi a poco meno di tre lunghezze dalla medaglia ...

Tuffi - Europei 2019 : Inge Jansen - olandese d’oro dai tre metri. Chiara Pellacani è sesta nella gara dal punteggio più basso di sempre : In fondo conta vincere no? Bene. L’olandese Inge Jansen l’ha fatto, oggi, nella finale dal trampolino tre metri donne agli Europei di Kiev, regalando al suo Paese il secondo titolo nella specialità, al femminile, dopo quello targato Daphne Jongejans a Strasburgo ’87. Ma che gara è andata in scena in Ucraina, lo diciamo con accezione quanto mai negativa: il punteggio finale della trionfatrice, 293.85, è il più basso di sempre da ...

