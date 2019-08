Europei Beach Volley 2019 – Nicolai e Lupo ai quarti di finale | fuori le altre coppie

Beach volley - Europei 2019. Rimonte e un pizzico di fortuna : Italia avanti tutta! Menegatti/Orsi Toth ai quarti - azzurri agli ottavi fra gli uomini! : Italia, avanti tutta agli Europei di Beach volley: tre coppie azzurre ancora in corsa a Mosca, due agli ottavi e una già ai quarti di finale del torneo continentale, le stesse tre che avevano raggiunto i quarti al Mondiale. Un pizzico di fortuna ma anche tanta bravura per Menegatti/Orsi Toth che approfittano, dopo quello di Hermannova/Slukova, di un altro abbandono eccellente, quello delle russe Makroguzov/Kholomina per via dell’infortunio ...

Europei Beach Volley – Tre coppie italiane alla fase ad eliminazione diretta : i risultati : Menegatti-Orsi Toth, Lupo-Nicolai e Rossi-Carambula sono le tre coppie azzurre che hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta degli Europei di Beach Volley Si è conclusa con un bilancio di tre coppie italiane ancora in gara la fase a gironi dei Campionati Europei di Mosca. Dopo il primo posto conquistato questa mattina da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth grazie al successo contro le polacche Kloda-Ceynova 2-1 (20-22, ...

Beach volley - Europei 2019. Menegatti/Orsi Toth : tris e ottavi con brivido. Rossi/Carambula : avanti piano : Una vittoria e una sconfitta nella terza mattinata di gare nell’Europeo di Mosca per l’ItalBeach che porta avanti entrambe le coppie, in attesa di sapere questo pomeriggio se si potrà fare l’en plein di binomi italiani al secondo turno. Menegati/Orsi Toth rispettano il pronostico, pur con qualche brivido iniziale (non solo per il freddo) e vincono il girone con tre successi consecutivi che le inviano direttamente agli ottavi di ...

Beach volley - Europei 2019 : 8 agosto - Menegatti/Orsi Toth e Lupo/Nicolai vogliono gli ottavi. Abbiati/Andreatta a caccia del secondo turno : Due coppie a caccia degli ottavi di finale e due che puntano a restare nel torneo: l’ItalBeach affronta così l’ultima giornata di gare dei gironi preliminari dell’Europeo di Mosca, senza particolari sorprese. Si parte alle 9.30 con la sfida che vede impegnate Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth contro le ultime entrate all’Europeo, le polacche Kloda/Ceynowa che hanno preso il posto in extremis di Hermannova/Slukova. Le ...

Beach volley - Europei 2019. Lupo/Nicolai travolgenti : battuti Doppler/Horst. Primo stop per Rossi/Carambula : Prosegue la marcia di Paolo Nicolai e Daniele Lupo all’Europeo di Mosca con la seconda vittoria consecutiva nel girone, che permetterà agli azzurri di andarsi a giocare domani il Primo posto e l’ingresso diretto agli ottavi nella sfida contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen. Un successo di prestigio per Lupo/Nicolai che hanno superato 2-0 i vice campioni del mondo di Vienna Doppler/Horst andando a pareggiare così il conto dei ...

Beach volley - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Cresce l’attesa per l’inizio degli Europei di Beach volley di Mosca. La prima partita della manifestazioni si disputerà proprio oggim alle ore 19.30: Schutzenhofer/Plesiutschnig-Bocharova/Voronina. Da domani (6 Agosto) inizierà anche il torneo maschile e gli impegni per le coppie italiane. Sarà una manifestazione di assoluto livello, con alcuni tra i giocatori più forti del panorama internazionale. Saranno quattro le coppie italiane ...

Beach Volley – Campionati Europei : azzurri in gara a Mosca da lunedì : Beach Volley: lunedì a Mosca il sipario sui Campionati Europei, tante coppie azzurre in gara Da lunedì 5 agosto, a Mosca, prenderanno il via i Campionati Europei di Beach Volley, che termineranno domenica 11 con le gare che assegneranno le medaglie. Si comincerà con quattro coppie italiane ai nastri di partenza: nel tabellone femminile ci saranno Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, seppur reduci da una prestazione non brillante nel ...

Beach Rugby - Europei 2019 : Italia d’argento con le donne e di bronzo con gli uomini. Doppio titolo per la Russia : Si chiudono come nel 2018 per l’Italia gli Europei di Beach Rugby, disputati a Mosca (Russia), nella stessa location della scorsa edizione, quando le Nazionali azzurre conquistarono l’argento con le donne ed il bronzo con gli uomini: anche oggi la Nazionale femminile viene sconfitta nella finalissima, mentre quella maschile vince la finale per il terzo posto. Nel torneo maschile l’Italia supera ai quarti per 9-2 ...

Beach Rugby - Europei 2019 : Italia ai quarti sia tra gli uomini che tra le donne : Si chiude in maniera trionfale per l’Italia la prima giornata degli Europei di Beach Rugby, scattati a Mosca in Russia, nella stessa location dell’edizione del 2018, quando le Nazionali azzurre conquistarono l’argento con le donne ed il bronzo con gli uomini: entrambe le selezioni azzurre oggi vincono le tre gare della fase a gironi e passano ai quarti di domani. Nel torneo maschile l’Italia supera all’esordio per ...

Beach handball - Europei 2019 : Italia fuori al Main Round - due sconfitte condannano le azzurre : Si chiude al Main Round l’esperienza della Nazionale Italiana di Beach handball agli Europei 2019 di Stare Jablonki, con le azzurre che dopo la sconfitta contro la Danimarca sono uscite con le ossa rotte anche contro l’Ucraina per 2-0, con due parziali di 20-16, in cui spicca la prestazione di Anna Diablo, autrice di 20 punti. Il secondo ko è invece arrivato per mano della Germania, attraverso due set conclusi 19-15 e 21-20, in cui ...

Beach handball - Europei 2019 : si chiude la fase a gironi - la Nazionale femminile accede al Main Round : Si è chiusa la fase a gironi degli Europei di Beach handball 2019 in corso a Stare Jablonki, in Polonia, in cui la Nazionale maschile ha lottato molto contro la Svizzera, vincendo il primo set con il punteggio di 19-17, ma cedendo nella ripresa per 22-14. Agli shootout gli elvetici sono però riusciti ad avere la meglio per 7-4, guadagnandosi anche la seconda piazza del gruppo B. Ha conquistato invece la qualificazione al Main Round la Selezione ...