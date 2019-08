Equitazione | Europei Paradressage Rotterdam 2019 | i convocati dell’Italia C’è Sara

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) L’Italia non sarà presente aai Campionatidi dressage (Tatiana Miloserdova non è ancora eleggibile), ma sarà in gara nella specialità paralimpica delnno quattro gli azzurri in gara dal 21 al 25 agosto in terra olandese. Per la rassegna continentale il capo equipe Ferdinando Acerbi ha convocato i seguenti atleti: Federico Lunghi su Dance Valley M (grado IV)Morganti su Royal Delight (grado I) Francesca Salvadè su Oliver Vitz (Grado III) Carola Semperboni su Paul (grado I) roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: CTxFISE/Grasso

zazoomblog : Equitazione Europei 2019: i convocati dell’Italia per il completo. Sei bnomi compongono la short list azzurra -… - zazoomnews : Equitazione Europei 2019: i convocati dell’Italia per il completo. Sei bnomi compongono la short list azzurra -… - zazoomblog : Equitazione Europei salto ostacoli 2019: i convocati dell’Italia De Luca guida il quintetto. In palio 3 pass olimpi… -