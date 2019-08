Emilia Romagna | nel Piacentino un paese a carbonio zero | nuova centralina idroelettrica a

Allerta caldo - nuova ondata in arrivo in Emilia Romagna : a Bologna attesi +37°C : nuova Allerta caldo in gran parte dell’Italia: le alte temperature non risparmieranno l’Emilia Romagna, dove a Bologna sono previsti fino a +37°C. Lo annuncia Arpae evidenziando che i Comuni che ne risentiranno maggiormente, oltre a quello di Bologna, saranno quelli limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore e San Lazzaro di Savena. In pianura, il cado arriva anche ad Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, ...

Elezioni Emilia Romagna 2019 - se vince la Lega sarà una sconfitta doppia : L’immagine di Salvini nello stabilimento di Milano marittima (RA), ripresa con lunghissimi servizi televisivi e poi riportata da tutti i quotidiani, dà inequivocabilmente la dimensione della portata politica che avranno le prossime Elezioni regionali in Emilia Romagna. Il “capitano” – che fugge da processi e aule parlamentari, che non risponde alle domande scomode – rilascia sorrisi e rassicuranti occhiate agli elettori e alle ...

Casting per 'Tù Sì Que Vales' - su Canale 5 - e per Emilia-Romagna Teatro Fondazione : Nuovi Casting, a Roma e a Milano, per il talent show di Mediaset dal titolo Tù Sì Que Vales, in onda su Canale 5. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di grafici/creativi per Emilia-Romagna Teatro Fondazione. Tù Sì Que Vales Sono state fissate alcune nuove date per le selezioni, in corso da qualche tempo, per la realizzazione della nuova edizione del noto programma televisivo dal titolo Tù Sì Que Vales. A tale proposito, i prossimi Casting ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : passaggio di un’onda depressionaria in quota - in arrivo forti temporali : “Per giovedì 8 agosto, il passaggio di un’onda depressionaria in quota, determinerà la formazione di temporali, anche organizzati, che potranno interessare l’intera regione. Ai fenomeni saranno associati fulminazioni, locali grandinate, raffiche di vento e piogge localmente anche di forte intensità. Esaurimento dei fenomeni dalla serata“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’Allerta ...

Ambiente : l’Emilia-Romagna dichiara lo stato d’emergenza climatica : La Regione Emilia-Romagna, con un atto di giunta, ha deliberato la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale “quale assunzione – si legge nel documento – di consapevolezza e responsabilità politica, per il coordinamento e rafforzamento delle politiche, azioni e iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico”. Il presidente, Stefano Bonaccini, insieme all’assessore regionale all’Ambiente, Paola ...

Maltempo - al via i risarcimenti per i danni : Toscana e Emilia Romagna in prima fila : Al via i risarcimenti per i danni provocati dal Maltempo che ha interessato diverse regioni nei giorni scorsi. Vento e temporali hanno infatti causato danni e disagi dalla Toscana all’Emilia Romagna, passando per la Lombardia e il Trentino. Tra fine luglio e inizio agosto si sono inoltre verificate diverse violente grandinate. 1.9 milioni di euro alla Toscana Ammontano a 1,9 milioni di euro le risorse messe a disposizione della Regione ...

Assunzioni Amazon estate 2019 : posti e requisiti in Emilia Romagna : Assunzioni Amazon estate 2019: posti e requisiti in Emilia Romagna Assunzioni Amazon: il gruppo è in piena espansione e come spesso vi documentiamo con i nostri articoli è costantemente alla ricerca di personale. Come riferisce Amazon sul sito aziendale è attualmente alla ricerca di operatori di magazzino per i centri di distribuzione in tutta Italia. Assunzioni Amazon, le sedi con figure ricercate e agenzie La selezione di tutti i ...

Maltempo Emilia Romagna : la Regione stanza 300mila euro per le opere più urgenti : La Regione Emilia-Romagna interviene con uno stanziamento immediato per dare le prime risposte ai territori colpiti dal Maltempo tra il 29 luglio e il 4 agosto. Violenti temporali e forti raffiche di vento, da Piacenza a Rimini, in particolare nel ferrarese hanno interessato la Regione. Stamani il sopralluogo compiuto dall’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, con il sindaco di Mesola (Ferrara), Gianni Michele ...

Entro il 2021 l’Emilia Romagna vuole essere la prima regione connessa 100% in fibra ottica : Emilia Romagna, la mappa che mostra la copertura territoriale delle infrastrutture per la banda larga (fonte: Ministero dello Sviluppo Economico) “Nel 2021 l’Emilia Romagna sarà la prima regione ad assicurare a tutti i cittadini l’accesso al web con connessione veloce e affidabile, ad almeno 30 Mbps”, così ha promesso il vicepresidente della giunta e assessore regionale alle infrastrutture, Raffaele Donini. L’obiettivo della regione ...

Malattia Mihajlovic - articolo Zazzaroni : il CDT Emilia Romagna archivia il caso : Ha smosso non poco il mondo del calcio la notizia di qualche settimana riguardante il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, affetto da una grave Malattia. Fu lui a dichiararlo pubblicamente in conferenza stampa. Ma, qualche ora prima, la notizia apparve in esclusiva sulle pagine del Corriere dello Sport, a firma del direttore Ivan Zazzaroni. Lo stesso, qualche giorno dopo, affermava di essersi pentito di quella scelta, agendo da ...

Febbre del Nilo - torna l’incubo in Emilia Romagna : primo caso accertato a Ferrara : torna l’incubo Febbre del Nilo a Ferrara: è stata accertata la prima infezione dell’estate 2019. La malattia causò nel 2018 101 casi in Emilia Romagna di cui 21 mortali. Il virus sembra aver colpito un paziente di 61 anni di Carpi, in provincia di Modena: l’uomo è ricoverato da circa una settimana presso il reparto di neurologia dell’ospedale ferrarese di Sant’Anna. L’uomo, a causa di una patologia cronica di ...

Emilia Romagna approva legge contro l’omo-transfobia dopo dibattito ininterrotto di 39 ore : Due giorni e due notti di seduta per discutere e votare uno a uno i 1.787 emendamenti, molti dei quali presentati da Fratelli d’Italia. Poi, alle 3.30 di sabato mattina la legge di contrasto alle discriminazioni contro le persone gay, trans, lesbiche, bisessuali, queer, è stata approvata dal Consiglio regionale dell’Emilia Romagna con 33 voti favorevoli del centrosinistra e del M5s 10 contrari del centrodestra. “La dignità ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani forte instabilità e temporali diffusi : “Nella giornata di domenica 28 luglio il territorio regionale sarà interessato dal transito di un minimo di pressione che determinerà forte instabilità e fenomeni temporaleschi diffusi, in attenuazione nelle ore serali. La criticità idrogeologica viene segnalata con particolare riferimento agli effetti sul reticolo idrografico minore“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’Allerta Meteo per ...