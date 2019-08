ELEZIONI ANTICIPATE Governo della non sfiducia o balneare | le opzioni di Mattarella

CRISI GOVERNO M5S-LEGA - ELEZIONI ANTICIPATE/ Salvini "Non c'è maggioranza - al voto!" : CRISI di GOVERNO M5S-LEGA, Salvini annuncia ELEZIONI ANTICIPATE: "Non c'è maggioranza, andiamo in Parlamento e poi al voto!". Le ultime notizie.

ELEZIONI ANTICIPATE ottobre 2019 : possibile data e road map estiva : Elezioni anticipate ottobre 2019: possibile data e road map estiva Elezioni anticipate ottobre 2019: al momento si tratta solo di una possibilità che tuttavia col passare delle ore circola sempre con maggiore insistenza. Dopo il voto sulla Tav che ha ufficializzato la spaccatura tra Lega e M5S, coi primi favorevoli ed i secondi contrari all’opera, le cosiddette colombe dei due partiti provano a fatica a ricomporre i pezzi ...

Governo ultime notizie : colloquio Conte-Mattarella - ELEZIONI anticipate? : Governo ultime notizie: colloquio Conte-Mattarella, elezioni anticipate? Governo ultime notizie – Il voto e la spaccatura sulla Tav, in un certo senso annunciata, tra Lega e MoVimento 5 Stelle potrebbe aprire il solco definitivo all’alleanza di Governo e dare l’addio al Governo giallo-verde. Una alleanza nata intorno al programma del cambiamento, frutto di una mediazione che sin dall’inizio tutti sapevano fosse tra ...

Governo : Capone - ‘necessario accordo o ELEZIONI ANTICIPATE per bene Italia’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Dopo quanto accaduto ieri al Senato, siamo in un momento particolarmente delicato per il nostro Paese, l’Italia ha bisogno di un Governo”. Così in una nota il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone, secondo cui “per il bene dell’Italia occorre che tutte le forze politiche trovino una soluzione e, se necessario, andare anche al voto anticipato. Lo stallo in cui ci ...

Governo - la linea di Salvini : basta perdere tempo - l’unica alternativa sono le ELEZIONI anticipate : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Conte al Quirinale. Di Maio cancella tutti gli impegni per provare a evitare la crisi

ELEZIONI anticipate? Le tre date possibili per votare in autunno Gli scenari in 1 minuto : video : Crisi di governo alle porte: le date e le scadenza della politica legate alle fibrillazioni della maggioranza

La previsione di Matteo Renzi sui tempi delle ELEZIONI anticipate : Come e quando è ancora tutto da vedere, ma ormai tutti guardano con realismo all'orizzonte della crisi di governo e alle elezioni anticipate, magari a ottobre. Tanto che Matteo Renzi, già premier ed ex segretario del Pd, in un colloquio con La Stampa di Torino, profetizza che se si vota “di sicuro nascerà una forza di centro” e “su questo non ci sono dubbi” è disposto a giurare. Se sarà lui l'artefice di questo varo si guarda bene dal rivelarlo ...

Salvini - ultimatum a Conte : governo a trazione leghista o ELEZIONI anticipate : La crisi del governo Conte è di fatto già in essere ed è quello che il leader della Lega ha confermato al premier mercoledì sera. Le possibilità sono un ritorno alle urne (date possibili il 13 o 20 ottobre) oppure la formazione di un nuovo governo, con la stessa maggioranza gialloverde e magari guidato anche dallo stesso premier (in sostanza un Conte bis)

Salvini - ELEZIONI anticipate? «Lo vedremo anche prima di settembre» : Se prevarranno i dissidi all’interno del governo e ci saranno le condizioni per un voto anticipato «lo vedremo a breve», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini