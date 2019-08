Eleonora Daniele a settembre mi sposo con Giulio Tassoni

“Finalmente sposa”. Eleonora Daniele allo scoperto : e c’è un’altra grossa novità : Fiori d’arancio per Eleonora Daniele. Dopo quasi vent’anni d’amore, la bionda conduttrice di Storie italiane convolerà a nozze con Giulio Tassoni. E non basta, c’è già un figlio in cantiere. Al settimanale Chi infattim Eleonora Daniele ha rivelato di aver scoperto un istinto di maternità che prima non aveva e, non a caso, al suo matrimonio ci saranno un sacco di bambini. Sarà un evento che, come lo ha definito lei stessa, “insolito”: non vuole ...

Eleonora Daniele si sposa con Giulio Tassoni : ‘Spero di diventare mamma’ : È ormai tempo di fiori d’arancio per Eleonora Daniele, che si prepara a unirsi in matrimonio con l’imprenditore romano Giulio Tassoni. Le nozze si svolgeranno a Roma dopo cinque anni di convivenza. La conduttrice di Storie italiane racconta al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 7 agosto come vive queste ultime settimane prima del “sì”. Eleonora Daniele e l’abito da sposa Circa l’abito che ...

Eleonora Daniele in prima linea per dire #maipiubibbiano - : Roberta Damiata La conduttrice di "Storie Italiane" è scesa in campo contro l'atroce vicenda di Bibbiano, e sui social dice la sua Una vera leonessa Eleonora Daniele, che non smette mai di essere in prima linea, proprio come fa a “Storie Italiane” la trasmissione di Rai 1, che ormai guida da anni, fiore all’occhiello della Rai che riprenderà a settembre. Per chi la conosce bene, la vicenda di Bibbiano è stato un vero colpo al cuore ...

"Un grido disperato dal cielo". Eleonora Daniele prega per la donna bruciata dall’ex marito - : Carlo Lanna Un messaggio via social scritto da Eleonora Daniele per la donna data alle fiamme dal marito lo scorso 12 marzo sta facendo il giro del web Non è ancora fuori pericolo la donna che il 12 marzo scorso è stata aggredita dall’ex marito. Le condizioni di Maria Antonietta Rositani si sono aggravate e, nelle ultime ore, Eleonora Daniele ha voluto inviare alla donna un messaggio di buona speranza affinché possa tornare a ...

Eleonora Daniele - intervista confessione : "Vinco senza la spettacolarizzazione del dolore" : Eleonora Daniele parla sul Tempo dei successi della sua trasmissione in Rai, Storie Italiane. Il suo ospite preferito? “Ne abbiamo intervistati molti. Morgan Freeman tra questi. È stato come intervistare un Dio. Ma ricordo con piacere anche l’intervista al pilota Giancarlo Fisichella: uno dei mie

Eleonora Daniele su Instagram prega per la donna aggredita dall’ex marito : Eleonora Daniele con parole toccanti prega per Maria Antonietta Rositani, ricoverata da 4 mesi al Policlinico di Bari in seguito all’aggressione dell’ex marito, Ciro Russo. La presentatrice si era occupata del caso a Storie Italiane. Oggi su Instagram dà forza e sostegno alla donna le cui condizioni si sono aggravate e lotta tra la vita e la morte, dopo che l’ex marito lo scorso 12 marzo ha tentato di ucciderla cospargendo di ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele anticipa : “Ci sarà un nuovo spazio” : Eleonora Daniele parla della prossima edizione di Storie Italiane: “Sto pensando ad un nuovo spazio” Si parla anche della nuova edizione di Storie Italiane sul numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni uscito in edicola questa mattina. Nella sezione dedicata ai programmi della prossima stagione tv, la rivista riporta infatti alcune dichiarazioni rilasciate da Eleonora Daniele proprio su Storie Italiane 2019/2020, che partirà lunedì ...

Eleonora Daniele su Storie Italiane : “Bilancio positivo. Avremo novità” : Storie Italiane, Eleonora Daniele fa il bilancio dell’ultima edizione e anticipa: “Sto pensando ad alcune novità” A quasi un mese dalla fine dell’edizione 2018/2019 di Storie Italiane, particolarmente premiata dagli ascolti, Eleonora Daniele ha rotto il silenzio ai microfoni di TvBlog, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione tv. Con la breve intervista rilasciata al portale di ...

Eleonora Daniele a Blogo : "Storie Italiane - la voglia di condividere qualcosa come essenza e cifra del programma" (video) : Eleonora Daniele torna, il 9 settembre 2019, con la nuova edizione di "Storie Italiane".Il programma è interamente dedicato ai temi di stretta attualità, legati ai principali casi di cronaca e ai problemi che la gente comuna affronta ogni giorno. Ospiti in studio i protagonisti che raccontano in prima persona le loro storie, coaudiuvati da servizi e collegamenti realizzati dagli inviati. Sempre in studio, esperti e giornalisti mettono a ...

Quando ho provato l'abito mi sono commossa! Il matrimonio di Eleonora Daniele : Eleonora Daniele dopo 16 anni di fidanzamento si sposa ed ammette che ha pianto Quando ha provato il suo abito da sposa. Non c'è due senza tre. Per la terza volta Eleonora Daniele, 42 anni, annuncia le nozze. E, stavolta, assicura che andranno a compimento. Dopo 16 anni di fidanzamento (e sei di convivenza), la conduttrice Rai è infatti pronta a sposare l'imprenditore Giulio Tassoni. Il "sì", che in questi anni è stato rimandato a ...