Dybala al palo | J Jesus chiama Icardi alla Roma

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 9 agosto 2019) La Juventus, a 24 giorni dchiusura del calciomercato italiano, vive una situazione complicata, perche' il blitz di Paratici in Inghilterra non ha prodotto gli effetti sperati: Pauloe' stato costretto a rimanere a Torino, dopo che e' saltato lo scambio con LUKAKU. L'argentino, dunque, resta un giocatore in esubero per Sarri, proprio come il connazionale HIGUAIN e il croato Mario MANDZUKIC. Ivan PERISIC prende tempo e, pur considerando allettante l'offerta del Bayern Monaco (costretto a rinunciare all'infortunato Sane'), non si sbilancia sul proprio futuro. L'ala croata vorrebbe restare nell'Inter e quindi il Bayern puo' valutare l'ipotesi di virare su BALE, il gallese in uscita dal Real Madrid. Al club tedesco interessa anche UNDER dellaper sostituire eventualmente una delle due talentuose ali che hanno lasciato: ROBBEN e RIBERY. Edin DZEKO insiste, perche' vuole ...

SarriCoach : @Mikyss78 Rifiuta anche questa metà il vecchietto? Dove desidera andare? Visto che dybala è stato crocifisso perché… - AlMaran83 : @ilmolisan0 Inizia da perin e poi a scendere rugani, demiral, khedira, dybala, higuain, il palo - RibioRip : Dybala partitella con il Novara. Punizione sul palo. Assist di Costa, gol, abbraccio. Teniamolo cristo -