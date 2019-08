Due inediti di Lana Del Rey in attesa del nuovo album | l’audio di Season of the Witch e

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) Dopo averli anticipati online questa settimana,Del Rey ha pubblicato duenello stesso giorno:of thee Looking for America sono apparsi entrambi negli store digitali e sulle piattaforme streaming il 9 agosto. Prodotto da Jack Antonoff, Looking for America ​​è una canzone di grande impatto emotivo scritta da Del Rey in reazione alle recenti sparatorie di massa in Texas e Ohio. La popstar ha raccontato su Instagram come è nato questo testo, che auspica un Paese senza la libera circolazione delle armi, e il motivo per cu ha scelto di condividerlo col suo pubblico. "Sto ancora cercando la mia versione dell'America / Una senza la pistola, dove la bandiera può volare liberamente / Nessuna bomba nel cielo / Solo fuochi d'artificio quando io e te ci scontriamo / È solo un sogno avevo in mente" canta la Del Rey nel testo di Looking for ...

