Ducati in Austria ma Dovi avverte | sarà dura fermare questo Marquez

Valentino Rossi MotoGP - GP Austria 2019 : “Non siamo felici di un sesto posto - sorprendente sentir parlare di Lorenzo alla Ducati” : Secondo weekend di seguito in pista per il Motomondiale che si sposta a Spielberg in occasione del Gran Premio d’Austria 2019, undicesimo round della stagione. Per quanto riguarda i colori italiani c’è grande attesa per verificare le prestazioni di Valentino Rossi, reduce dal sesto posto di Brno ed intenzionato a disputare un fine settimana di alto livello in Stiria per contendere il podio a Ducati e Honda nonostante un tracciato ...

MotoGp - la Ducati si prepara per il Gp d’Austria : le 10 curiosità sulla gara in programma a Spielberg : Tutto pronto per l’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, ecco dieci cose da sapere sul Gran Premio d’Austria Pochi giorni dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca, il Campionato mondiale MotoGp arriva al Red Bull Ring, nella città di Spielberg (Austria) per l’undicesima data della stagione 2019. A seguire 10 cose essenziali da sapere sulla gara: – La seconda posizione di Andrea Dovizioso a Brno ha ...

MotoGP - GP Austria 2019 : Marquez vuol espugnare il fortino Ducati - Valentino Rossi a caccia del podio : Siamo giunti all’undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Dopo l’appuntamento di Brno (Repubblica Ceca), è la volta di Spielberg (Austria). Sul circuito della Stiria la tradizione della Ducati è decisamente buona, con tre vittorie in altrettante gare disputate. Un fortino che Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci vorranno difendere dagli attacchi del “Cannibale” Marc Marquez. Lo spagnolo sta dominando la scena di questo ...