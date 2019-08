Dramma in vacanza | malore durante la partita di calcetto | 15enne muore in ospedale

Rovigo - vacanza finisce in Dramma : si tuffa per salvare la moglie - Loris muore annegato : La vittima è Loris Elberti, un quarantasettenne residente a Bovolone, nel Veronese, che era in vacanza con la molgie sulle coste di Rosolina Mare, in provincia di Rovigo. I due erano su un canotto quando è avvenuta la tragedia. Alla vista della signora in difficoltà, il 47enne si sarebbe tuffato per aiutarla ma non è riuscito più a riemergere.