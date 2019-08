Diretta Italia Russia | 40-32 | streaming video e tv | problema per Brooks | basket

LIVE Italia-Russia 70-61 basket - Amichevole 2019 in Diretta : azzurri a +9 a 5' dalla fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-63 GRAN STOPPATA DI BILIGHA!! 70-63 Non entra il tiro da tre di Hackett. 22:42 Sacchetti chiama time-out, parziale di 8-0, sembra di rivivere l’inizio del secondo quarto. 70-63 Kurbanov ha vita facile e porta i “suoi” a -7! 70-61 Ancora un canestro in penetrazione di Motovilov… 70-59 Barurin a segno dal centro dell’area, attenzione al ritorno dei russi a ...

LIVE Italia-Russia 65-53 basket - Amichevole 2019 in Diretta : azzurri a +12 a 9' dalla fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-53 Vitali si sta comportando benissimo in difesa, il n.7 azzurro sta leggendo perfettamente le idee russe. 67-53 Sacchetti sta facendo una partita spettacolareeee! Ancora due su due dalla lunetta! 65-53 Inizia l’ultimo quarto! 65-53 Finisce il terzo quarto con l’Italia a +12! 65-53 Ancora due su due di Sacchetti ai liberi. 63-53 TRIPLAAAAAAAAAA DI DELLA VALLE!!! 60-53 Palla ...

LIVE Italia-Camerun 2-0 volley - Preolimpico 2019 in Diretta. Azzurri - andamento lento nel terzo set : 13-10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-12 Giannelli di seconda intenzione 19-12 In rete anche il servizio del Camerun 18-12 In rete il servizio di Lanza 18-11 Out l’attacco di Bitouna da seconda linea 17-11 In rete il servizio del Camerun 16-11 Out il servizio di Zaytsev 16-10 Ace di Zaytsev con l’aiuto del nastro 15-10 Fallo in palleggio Camerun 14-10 Aceeeeeeeeeeee Zaytseeeeeeeeev 13-10 Primo tempo di Russo 12-10 ...

LIVE Italia-Camerun 2-0 volley - Preolimpico 2019 in Diretta. Azzurri travolgenti nel finale del secondo set : 25-18 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-18 La free ball di Giannelli!!! secondo set per gli Azzurri! 24-18 Out Bitouna da seconda linea 23-18 Fallo in palleggio del libero camerunense 22-18 Out il servizio del Camerun 21-18 Bitouma vincente sulle mani del muro da seconda linea 21-17 Muroooooooooooo Pianooooooooooo 20-17 Out il servizio di Juantorena 20-16 Muroooooooooooo Pianoooooooooooooo 19-16 Mano out di Juantorena da zona 2 ...

LIVE Italia-Camerun 1-0 volley - Preolimpico 2019 in Diretta. Azzurri avanti con qualche patema nel secondo set : 13-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-13 In rete il servizio di Lanza 16-12 Giannelliiiii!!! Bene la battuta di Lanza e Juantorena sulla free ball alza per il palleggiatore che non perdona di seconda intenzione 15-12 La parallela in mezzo al muro da seconda linea di Zaytsev 14-12 Out il servizio di Zaytsev 14-11 Lanza on fire. Palla staccatissima da rete e lui la piazza sulle mani esterne del muro da zona 4 13-11 Out la battuta ...

LIVE Italia-Russia 40-32 basket - Amichevole 2019 in Diretta : inizia il terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-36 Decima palla persa per gli azzurri, coach Sacchetti coglie il momento di difficoltà e chiama time-out. 43-34 Hackett commette fallo e manda Kulagin in lunetta, due su due per lui. 43-32 Hackett sfrutta un autostrada lasciata dalla difesa russa e va a segno da due in penetrazione. 41-32 Italia fallosissima, quattro falli in 1’10”, dal prossimo sarà bonus per la Russia. 41-32 ...

LIVE Italia-Russia 40-32 basket - Amichevole 2019 in Diretta : primo tempo solido degli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-32 ABASS CONCLUDE IL primo tempo CON LA TERZA SCHIACCIATA DELLA SUA PARTITA!! 38-32 8” al termine del primo tempo e time-out per coach Sacchetti. 38-32 Uno su due per lui. 38-31 Kurbanov si guadagna un fallo e due liberi. 38-31 SECONDA SCHIACCIATA DEL MATCH PER ABASS! 36-31 1′ alla fine, Gentile lascia il campo a Sacchetti. 36-31 Va a segno Gentile dalla lunetta. 33-31 Kurbanov ...

LIVE Italia-Russia 33-31 basket - Amichevole 2019 in Diretta : secondo quarto molto combattuto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-31 1′ alla fine, Gentile lascia il campo a Sacchetti. 36-31 Va a segno Gentile dalla lunetta. 33-31 Kurbanov stoppa Gentile in difesa, passa nella sua metà-campo e spara una tripla stratosferica. 33-28 Zero su due ai liberi di Valiev, che ha un 65% in carriera. 33-28 2′ al termine del secondo quarto, l’Italia sta soffrendo. 33-28 Aradori sbaglia la prima conclusione della ...

LIVE Italia-Camerun volley - Preolimpico 2019 in Diretta. Azzurri subito avanti nel primo set : 13-9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-12 Juantorneaaaaa!!! La free ball per l’Italia e p’attacco da zona 4 sulle ani del muro 16-12 Mano out millimetrico da seconda linea di Zaytsev 15-12 In rete la battuta di Lanza. Italia fallosa al servizio 15-11 Non perfetta ma efficace la palla di seconda intenzione di Giannelli 14-11 Out il servizio di Zaytsev 14-10 Palla vagante sulla rete dopo il muro dell’Italia e ...

LIVE Italia-Russia 22-7 basket - Amichevole 2019 in Diretta : primo quarto enciclopedico per gli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:11 Si rientra in campo, inizia il secondo quarto con il possesso russo. 21:08 Finisce qui un primo quarto enciclopedico per gli azzurri! 22-7 TRIPLAAAAAAAAA DI ABASS!!! 19-7 Fallo di sfondamento per Tessitori, che va in panchina (già tre falli per lui). 19-7 0 su 2 di Antonov! 19-7 Ancora un fallo di Tessitori, saranno liberi per Antonov. 19-7 Uno su due ai liberi per Bolomboy. 19-6 Fallo ...

LIVE Italia-Russia 11-2 basket - Amichevole 2019 in Diretta : super inizio degli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-2 Subito fallo in difesa per neo-entrato Abass. 12-2 Va a segno Gentile con il libero aggiuntivo. 11-2 Canestro e fallo subito per Gentile!! 9-2 Triplaaaaaa di Marco Bellinelli, l’Italia sta giocando con grandissima intensità. 6-2 Passi per Bolomboy, non un grande inizio della Russia. 6-2 Gran canestro in penetrazione di Hackett. 4-2 Bellinelli sbaglia la prima conclusione della sua ...

LIVE Italia-Russia basket - Amichevole 2019 in Diretta : test molto significativo per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, secondo match della Verona basketbbal Cup 2019. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, seconda partita della Verona basketball Cup 2019. Dopo tre partite abbastanza abbordabili, l’Italia si prepara a disputare il primo test significativo della sua preparazione ai Mondiali. Questa sera gli azzurri ...