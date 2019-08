Di Maio si salva | salta il limite grillino dei due mandati

Pernigotti è salva - la torinese Spes rileva il ramo cioccolato. Di Maio : «No esuberi» : Spes rileva il ramo d’azienda che produce cioccolato, Emendatori il ramo gelati. salvaguardati i posti di lavoro. Il ruolo di Di Maio

Di Maio cerca di salvare la faccia sulla Tav : “Decida il Parlamento” : DALL'ITALIA Conte si schiera a favore del completamento della Tav. “Non realizzare la ferrovia costerebbe più che completarla”, ha detto il premier in un video su Facebook: “Solo il Parlamento può decidere di bloccare l’opera”. Conte ha aggiunto che “la Francia si è opposta a un progetto alterna

Alitalia - Fs sceglie Atlantia come partner per salvarla. Di Maio : “Grande risultato - ma non indietreggiamo su concessioni” : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, valutate le conferme di interesse pervenute, ha individuato Atlantia, la holding controllata dalla famiglia Benetton, come partner da affiancare a Delta Airlines e al Tesoro per il salvataggio di Alitalia. Esulta il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che due settimane fa aveva definito “decotta” la società che controlla Autostrade: “Un grande risultato. ...

Alitalia - quattro offerte per il salvataggio della compagnia. Di Maio : “Si scelga la più ambiziosa” : quattro offerte sul tavolo per il salvataggio di Alitalia. Fra queste si dovrà selezionare il quarto tassello che, insieme a Ferrovie dello Stato, il ministero dell'Economia e l'americana Delta, parteciperà alla nuova società che andrà ad acquisire la compagnia di bandiera. "Auspico che si scelga tra le offerte più ambiziose e non tra quelle più conservative", ha detto Luigi Di Maio, che sembra tendere dal lato del gruppo Toto in modo da ...

Atlantia pronta a salvare Alitalia. E detta i tempi a Di Maio : Ora sì che il cerino nelle mani di Luigi Di Maio, smanioso e allo stesso tempo obbligato a chiudere l’operazione di salvataggio di Alitalia entro cinque giorni, si fa incandescente. Atlantia (quindi i Benetton e Autostrade per l’Italia) è pronta a entrare nella cordata per risollevare le sorti della compagnia aerea che da oltre 800 giorni va avanti sotto la gestione dei commissari. Proprio loro, i Benetton accusati da ...

Malta : «Accogliamo i 54 migranti salvati» Mediterranea : «Nessuno sta arrivando» E Di Maio : ong incoscienti in barca a vela : Il patto annunciato con un comunicato dal governo maltese dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà».

Alitalia - Di Maio : ‘Atlantia decotta quando toglieremo concessioni - non può salvarla’. La holding : ‘Provoca gravi danni in Borsa’ : Una nuova chiusura ad Atlantia nella partita per il salvataggio di Alitalia. Luigi Di Maio insiste sulla necessità di non coinvolgere la holding controllata dalla famiglia Benetton nel tortuoso processo di ricerca di un socio per la compagnia di bandiera perché “il giorno in cui, come governo, in maniera coerente” verranno revocate le concessioni al gruppo che controlla Autostrade per l’Italia, come promesso dopo il crollo del ...

Luigi Di Maio - cinque schiaffi per salvare la poltrona : M5s si rimangia tutto : Non date retta al Luigi Di Maio finto indignato. Quello che sul blog si lamenta perché con sua «grande sorpresa» la Lega ha votato assieme al Pd e a Forza Italia per salvare Radio Radicale, col risultato che «la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta». E che ritiene tale sgarbo «un