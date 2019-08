Di Battista sulla crisi di governo aperta da Salvini | Spettacolo da vomito

Fonte : agi

(Di venerdì 9 agosto 2019) "Questo politicante di professione manda tutto all'aria per pagare cambiali a parlamentari terrorizzati dal taglio delle poltrone o agli amici del 'suocero' Verdini che se la fanno sotto per la riforma della prescrizione che entrerebbe a breve in vigore. Il bello è che dirà in Parlamento che non si possono fare queste cose perché quelli del 5 Stelle lo trattano male poro amore". Alessandro Dinon fa nome ma il dettaglio anagrafico - la compagna del leader della Lega è la figlia dell'ex parlamentare FI Denis Verdini - chiarisce che si riferisca a Matteo. "dadi chi si è mascherato da protettore del Popolo ma che è schiavo del sistema", conclude l'ex deputato M5s a proposito delladi fatto nella maggioranza di. "Nelle prossime settimane si potrebbero fare alcune cose straordinarie che il 'sistema' detesta", annota Diche passa ...

