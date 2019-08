Del Genio a Kiss Kiss | “Gli errori commessi dal Napoli hanno sempre gli stessi colpevoli

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Il Napoli non può comprare Messi - io mi accontento e me ne vedo bene” : Paolo Del Genio, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: “Milik è un buon giocatore, così come Insigne, Mertens e Callejon. Ormai conosciamo i calciatori offensivi azzurri e sono questo. Non possiamo sperare che facciano magie, o ci accontentiamo, oppure bisogna entrare nell’ordine di idee che ci sono dei limiti, la società non può arrivare ai Messi e ai ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Lozano calciatore duttile - Ancelotti ha le idee chiare” : Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni in merito all’eventuale collocazione di Lozano nel Napoli di Ancelotti: “Per come ragiona Ancelotti, Lozano potrebbe giocare da prima punta, ma si adatterebbe su tutto il fronte d’attacco. Il messicano potrebbe giocarsela con Mertens e Milik quando dovranno riposare, può giocare anche al posto di Callejon. Questa squadra ...

Francesca Del Taglia di uomini e donne : news sul matrimonio con Eugenio : Francesca Del Taglia parla del matrimonio con il suo Eugenio: “La proposta? Non è ancora arrivata!” Ecco le sue parole Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo formano una delle coppie più durature del programma di Maria De Filippi uomini e donne. Da quando Eugenio, che era il tronista, scelse Francesca, sua corteggiatrice, i due non […] L'articolo Francesca Del Taglia di uomini e donne: news sul matrimonio con Eugenio proviene ...

Mario Ricciotti - «genio Del marketing» - e i 100 milioni di tasse riciclati in Cina : A Milano fornisce le bici elettriche a noleggio; per i pm era al centro di una piattaforma illegale

ATP Washington – Kyrgios - genio e sregolatezza : dal “peggior servizio Della mia vita” ad un ace a 218km/h [VIDEO] : Nick Kyrgios fa il bello e il cattivo tempo nell’ATP di Washington: nella sfida contro Thai-Son Kwiatkowski passa dal “peggior servizio della mia vita” ad un ace pazzesco di seconda Nick Kyrgios è una testa calda, ma non c’è torneo che rifiuterebbe la sua presenza. Il giovane tennista australiana si diverte e fa divertire, tanto quando decide di ‘essere in giornata’, con colpi straordinari e trick ...

GfVip - Asia Nuccetelli commenta l'uscita Del libro di Giulia De Lellis : "Pazzesco - un genio... lo comprerò sicuro!" - : Serena Granato Asia Nuccetelli ha risposto alla domanda di un follower, che su Instagram le ha chiesto di commentare l'uscita del primo libro della sua "acerrima rivale" al Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis Avevano fatto parlare a lungo i loro battibecchi avuti tra le mura del Grande Fratello Vip e adesso le due influencer sono tornate al centro del gossip. Parliamo di Asia Nuccetelli e Giulia De Lellis, che alla prima edizione ...

La miss 23enne ha il quoziente intellettivo di un genio e farà il medico : la sua storia fa il giro Del web : Essere una reginetta di bellezza può aprire molte porte nel mondo della moda e dello spettacolo, ma la 23enne Bhasha Mukherjee ha le idee chiare: il concorso di miss Inghilterra sarà solo una parentesi nella sua vita prima di dedicarsi completamente alla medicina. La ragazza, di cui stanno parlando molti tabloid come “Il Daily Mail”, ha un quoziente intellettivo al di sopra della media, ha conseguito due lauree e parla ben cinque ...

L’Amica Geniale al Giffoni 2019 con Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio mentre sul set le riprese continuano : Nel corso della giornata di mercoledì, L'Amica Geniale è stata protagonista al Giffoni 2019 con le due attrici protagonisti Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio che sono salite sul palco acclamate dal pubblico e accompagnate da Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction. Sono loro le giovani attrici che hanno permesso al mondo di conoscere e amare la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante e questo spiega il loro successo in tutto il ...

Annalaura dà i numeri Della Smorfia e duetta con Eugenio Bennato : 73: a’ meraviglia. 30: ‘e palle du tenente. 28: ‘e zizze… Sono i numeri della tombola napoletana. Alla Smorfia Annalaura di Luggo ha dedicato il party per il lancio del suo docufilm “Napoli Eden”. Un set fatto di gobbi (57), pulcinella (75), femmenebelle ( 21), diavolesse (77), morti che parlano (48) e ancora guitti e nacchere, tamburelle e frou frou, nel giardino della villa di famiglia, pied dans l’eau nel golfo di Baia, con un tramonto ...

Del Genio : “Il Napoli ha preso un mostro! Cremonese? Non valeva nemmeno con un 6-0…” : Del Genio dice la sua su Elmas IL giornalista di Tele A Paolo Del Genio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal: Del Genio ha subito aperto una parentesi riguardo il possibile arrivo a Dimaro dell’ag. Mendes, parlandone con sottile ironia – “Jorge Mendes? Potrebbe arrivare a Dimaro all’80% in elicottero e al 20% in automobile (ride, ndr). Il 3-3 contro la Cremonese? Il ...

«Io - Leonardo» a Giffoni - viaggio nella mente Del genio : Una luce fortissima, bianca, che sale dal fondo nero. Poi ecco i profili: Pietro, Giuda il traditore, Giovanni, Gesù al centro. Così L'ultima cena di Leonardo diventa quasi viva,...

Lo scienziato Alan Turing sulla nuova banconota da 50 sterline : chi è il genio matematico eroe Del Regno Unito : sulla nuova banconota da 50 sterline ci sara’ il volto dello scienziato Alan Turing, il genio matematico che durante la II Guerra Mondiale a Bletchley Park riuscì a decodificare l’inviolabile codice della macchina Enigma usate dalle forze armate naziste. Lo ha annunciato la Banca d’Inghilterra. Oltre che un genio matematico, Turing è considerato il padre dell’informatica, dell’intelligenza artificiale e della ...

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Ancelotti sta provando Gaetano in un nuovo ruolo - su James Rodriguez la situazione è questa” : Paolo Del Genio, noto giornalista é intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il ritiro di Dimaro e il mercato del Napoli : “Ancelotti seguirá attentamente Gaetano, non soltanto in ritiro. Credo che gli sarà data l’opportunità di scendere in campo con il Liverpool, con il Barcellona, e capire che impatto avrà. Ancelotti lo sta provando in un nuovo ruolo quello di centrocampista centrale, più arretrato ...