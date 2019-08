De Luna | “La decisione della Juve è la versione societaria del tifo demenziale della sua

Eva Grimaldi e Imma Battaglia : “La nostra (prima) Luna di miele” : Dopo essersi dette sì, Eva Grimaldi (57 anni) e Imma Battaglia (58) hanno viaggiato nei mari del nord in crociera per festeggiare il matrimonio. Su Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, le due spose raccontano il loro diario di bordo. “Abbiamo scelto i mari del Nord perché nonostante le mie origini campane amo il freddo” racconta Imma Battaglia . Eva, nella prossima stagione televisiva, sarà tra le protagoniste di Tale e ...

Auto trasportata in elicottero al rifugio Plan (Zwickauer Hutte) : “la montagna non è un Luna park” : “Di quanto accaduto domenica e riportato da alcuni media relativamente all’Automobile trasportata sul rifugio Plan (Zwickauer Hutte) in Val Passiria, desidero esprimere il mio sconcerto e comunicare, che non e’ questa la visione che l’amministrazione provinciale ha dei rifugi alpini e della montagna in generale”. Lo scrive in una nota l’assessore provinciale Massimo Bessone. Secondo Bessone, “portare un ...