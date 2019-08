Dati definitivi delle domande per il concorso Regione Campania | altri 2 bandi per

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) Una partecipazione senza precedenti: lepervenute per il bando di, a conclusione dei tempi per la presentazione della candidatura, sono ben 300.000. Questo è il dato appena fornito dal Governatore Vincenzo De Luca in una conferenza stampa da Palazzo Santa Lucia. Sono appunto 300.00 gli aspiranti dipendenti pubblici che hanno fatto richiesta di partecipazione al bando difino alle 23:59 di ieri 8 agosto. Durante l'ultimo intervento di De Luca sono stati resi noti anche i dettagli della partecipazione dei giovaniprovince campane al bando. Ad essere più numerosi di tutti sono stati i residenti nella provincia di Napoli, ossia il 50% sul totale dei cittadini che hanno inoltrato domanda. In questa classifica di presenze, seguono gli abitanti della provincia di Salerno al 20%, quelli di Caserta al 18%, Avellino con l'8% e ...

OptiMagazine : Dati definitivi delle domande per il #concorsoRegioneCampania: - ComunePalermo : #NewsPA - Istat - Palermo dati definitivi degli indici dei prezzi al consumo luglio 2019 - saravbsmith : RT @FiStatistica: Comune di Firenze: dati definitivi - Inflazione luglio 2019: la variazione mensile è -1,0%. La variazione annuale è 0,0%.… -