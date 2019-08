Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) Se sia stata una citazione involontaria o unstorico voluto, non lo ammetterà mai. Certo è che dopo il discorso di Pescara, Matteoha chiesto agli italiani “per fare quel che abbiamo promesso di fare, fino in fondo senza rallentamenti e senza palle al piede”. E ha quindi annunciato, subito dopo aver aperto la crisi del Governo Conte, di candidarsi a premier del futuro esecutivo. Al tempo stesso, ha chiesto di convocare immediatamente il Parlamento per la mozione di sfiducia al premier uscente per andare subito al voto, com’è legittimo per un leader politico, meno legittimo se quel leader è al tempo stesso ministro dell’Interno, e quindi a capo del dicastero che si occupa dell’organizzazione del voto e del controllo sulla sua regolarità. Sulle sue dimissioni in caso di elezioni anticipate, ...

matteorenzi : Capitan Fracassa farnetica. E dalla spiaggia chiede: Italiani, datemi pieni poteri. L’ultimo a chiederli fu Badogli… - mante : 'Datemi pieni poteri” dice il fascistone. Non so, a questo punto fate voi. - HuffPostItalia : 'Datemi pieni poteri'. Il richiamo (involontario?) al fascismo di Salvini e la lezione di Matteotti -