“DARK CRYSTAL”1982 | LA RECENSIONE

Fonte : hynerd

(Di venerdì 9 agosto 2019) Nel 1982 il burattinaio Jim Henson, creatore del “Muppet Show” e di “Sesame Street”, fondò la Jim Henson Foundation e decise di dedicarsi alla produzione di lungometraggi, spesso di genere fantasy, in cui non erano presenti solo pupazzi e burattini ma a volte anche attori in carne e ossa. Il primo film fu “Dark Crystal”, una pellicola con protagonisti solo pupazzi animatronici e burattini però più cupo rispetto alle produzioni precedenti di Henson dato che egli voleva creare una storia dalle …

PNotturno : @thaticebitch18 Fantastico/Avventura, l'hanno creata basandosi sui racconti che fungono da prequel del film Dark Cr… -