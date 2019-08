Dalla ' parlamentarizzazione' alle elezioni Gli 11 passaggi necessari della crisi di

Fonte : agi

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il timingdel governo guidato da Giuseppe Conte potrebbe portare a nuovel'ultima domenica di ottobre, il 27. Ma è anche possibile che servano alcuni giorni in più, e allora gli italiani sarebbero chiamati ad esprimere nuovamente il loro voto la settimana successiva, domenica 3 novembre o domenica 10 novembre. I tempi sono dettatiCostituzione, da leggi ordinarie e da una ormai consolidata prassi istituzionale. Tuttavia, la 'voluta da Conte, ovvero il premier si reca in Parlamento (precisamente al Senato, dove ha ottenuto la prima fiducia, in base alla cosiddetta regolaculla), allungaamente i tempi rispetto all'ipotesi di dimissioni immediate del premier. L'Aula di palazzo Madama non potrà essere infatti convocata a brevissimo. Servono tempi tecnici per riavviare l'attività, visto che il Senato è in ferie e ...

