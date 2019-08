Dal «New York Times»  alla Bbc | la crisi italiana  vista dalla stampa estera Foto

New School - la sitcom italiana di DeAKids acquistata Dalla Bbc : Finora i giovanissimi protagonisti di questa curiosa situation comedy sognavano di vedere le loro foto appese sul muro del gabinetto della scuola, adesso magari potrebbero rivedere le loro aspirazioni: New School, la sitcom in onda su DeAKids (Sky, 601) con la terza stagione in ottobre e in chiaro con la seconda su Super!, è stata acquistata dalla Bbc.La serie tv teen firmata da De Agostini Editore sarà trasmessa in tutto il mondo dopo la ...

Erica Piamonte in ospeDale : “Dolore atroce - sono preoccupata” - le ultime news : Grande Fratello, Erica Piamonte in ospedale: cosa è successo all’ex gieffina Erica Piamonte è finita in ospedale ieri sera. L’ex gieffina ha aggiornati i fan tramite video e foto su Instagram. Inizialmente ha provato a resistere al dolore, poi ha capito di aver bisogno di cure mediche perché diventato troppo forte. Non conosciamo al momento […] L'articolo Erica Piamonte in ospedale: “Dolore atroce, sono ...

Calciomercato Inter News/ Per Biraghi dipende da Dalbert e Perisic - ultime notizie - : Calciomercato Inter News: frenata per Cristiano Biraghi della Fiorentina, Dalbert è in crescita e il croato Perisic..., ultime notizie,

Control dovrebbe durare tra le 10 e le 15 ore - non ci sarà il New Game Plus e la moDalità Photo arriverà dopo l'uscita : Il communication director di Remedy Entertainment, Thomas Puha, ha recentemente parlato con IGN dell'imminente Control e ha risposto a una serie di domande dei fan, compresa quella sulla longevità.Puha ha affermato che è difficile dare una risposta veloce su quante ore durerà il gioco, ma ha detto che la media in studio è stata "10-15 ore per terminare la campagna"."Alcuni giocatori hanno impiegato 20 ore esplorando, svolgendo ogni missione ...

Temptation Island news - Sabrina parla di Giulio e su MadDalena stupisce : Temptation Island news: Sabrina Martinengo torna a parlare di Giulio Raselli mentre con Nicola Tedde l’amore ha vinto Sabrina Martinengo, dopo Temptation Island, torna a parlare di Giulio Raselli. Durante il suo percorso, all’interno del reality, la 42enne ha trovato l’appoggio dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia. A fine percorso, però, il tentatore ha preferito essere […] L'articolo Temptation Island news, ...

Tg5 soliDale con News Mediaset a rischio ridimensionamento : Il comitato di redazione del Tg5 "è solidale con i colleghi di News Mediaset impegnati a respingere il tentativo dell'azienda di ridimensionare il ruolo di News Mediaset attraverso il trasferimento delle redazioni Cronaca Esteri e Sport da Roma a Cologno Monzese". I giornalisti del telegiornale diretto da Clemente Mimun in una nota proseguono spiegando che "è del tutto incomprensibile per una testata nazionale di informazione azzerare la ...

New York - sparatoria a Brooklyn : un morto e 11 feriti. De Blasio : “Toglieremo le armi Dalla strada” : Ci sono almeno un morto e 11 feriti tra le vittime di una sparatoria avvenuta intorno alle 22.30 del 27 luglio ora locale durante un evento pubblico al parco Brownsville Playground, a est di Brooklyn, quartiere di New York. La vittima è un giovane di 38 anni, morto dopo essere stato colpito alla testa dai proiettili. A riferire la notizia è l’emittente statunitense Cbs, mentre in un video pubblicato sui social network da un testimone, si ...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Cutrone a un passo Dalla Premier League - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, oggi 28 luglio 2019: le ultime notizie preso il difensore centrale brasiliano Leo Duarte, Giampaolo nervoso.

Con Orange Is The New Black 7 su Netflix nasce un fondo per le donne : Dalla serie alla realtà : Con l'arrivo di Orange Is The New Black 7 su Netflix, per l'ultima stagione della dramedy dedicata alle detenute di Litchfield, arriva un progetto sociale dedicato alle donne e ispirato dalla serie. dalla finzione alla realtà, l'addio alle protagoniste di OITNB diventa un'occasione per sostenere le donne, dentro e fuori dal carcere. Netflix ha annunciato di aver creato The Poussey Washington Fund, un fondo che prende il nome del personaggio ...

PSG-Fair Play finanziario - che accuse Dal New York Times : “La Uefa avrebbe chiuso un occhio - indagini insabbiate” : Pesanti accuse provenienti dal New York Times verso il Paris Saint Germain e la vicenda fair Play finanziario. ‘Bomba’ lanciata dal quotidiano statunitense sulla base di documenti ottenuti. Il giornale avrebbe preso in esame l’indagine lanciata dopo gli acquisti di Neymar e Mbappé nell’estate 2017 e chiusa definitivamente dal Tas nel marzo scorso, senza alcun provvedimento nei confronti del club francese. Difatti, ...

RiverDale 4 : Shannen Doherty sarà nella premiere - video con gli errori e news : Riverdale 4 ci regala le prime news al Comic Con 2019 che si è appena tenuto a San Diego. Ci sono infatti importanti novità per i nuovi episodi, soprattutto per quanto riguarda l’entrata in scena di Shannen Doherty. Conosciuta e popolare per il suo ruolo di Brenda, l’attrice farà parte della premiere in qualità di guest star. Riverdale 4 infatti si aprirà con un tributo speciale a Luke Perry, scomparso in modo prematuro alcuni mesi ...

Italiani come noi - come vi difendete Dalle fake news? Il vox : “Sto attento alle fonti e seleziono. Ma tanti ci cascano” : “Molti ci cascano per pigrizia, per superficialità, per ignoranza, per la tendenza a cercare nel web la conferma delle proprie opinioni”, spiegano alcuni. Ma le ‘fake news’ non sono una prerogativa del web: “Il problema parte dai media tradizionali, i social però lo amplificano perché hanno un potere di diffusione fuori controllo”. Abbiamo domandato a una serie di giovani interlocutori, perlopiù molto attivi ...

Dear White People 3 su Netflix Dal 2 agosto - anticipazioni e new entry da Giancarlo Esposito a Blair Underwood : Il 2 agosto arriverà Dear White People 3 su Netflix. La comedy d'impronta satirica ispirata all'omonimo film del 2014 riporterà sugli schermi le storie di un gruppo di studenti afroamericani della Winchester, università d'élite carica di problemi e tensioni razziali. Tra le tante novità in Dear White People 3, una è particolarmente stuzzicante: l'arrivo di Giancarlo Esposito (Better Call Saul) nei panni del narratore misterioso. Secondo le ...

Joaquin El Chapo Guzman condannato all’ergastolo Dalla corte di New York : Il re del narcotraffico Joaquin El Chapo Guzman è stato condannato all’ergastolo per dieci capi di imputazione dalla corte dello Stato di New York. La pena comprende anche una ulteriore condanna a 30 anni. El Chapo, 62 anni, era stato riconosciuto colpevole in febbraio per il traffico di tonnellate di cocaina, eroina e marijuana e di vari omicidi come boss del cartello di Sinaloa, una delle più grandi e violente organizzazioni messicane dedite ...