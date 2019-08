“Da Harvard sono tornato a Padova per realizzare il mio sogno | fare camminare chi non ci

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) “Peril progetto della mia vita ho fatto una cosa che dieci anni fa credevo impossibile:in Italia”. Perché a volte anche chi ha scelto di partire può decidere di tirare il freno, voltarsi e ripercorrere la strada di casa. Come è accaduto a Fausto Panizzolo, bioingegnere di 37 anni, rinella suaper sviluppare un esoscheletro indossabile che migliora il movimento del corpo. “Dopo oltre sette anni passati come ricercatore tra Canada, Australia, Stati Uniti,per poter dare vita ad un: quello di poter aiutare chi ha subito un infortunio o chi è affetto da patologie che riducono la mobilità apiù agevolmente e in futuro, perché no, ridare questa possibilità a chi non ci riesce più”. È ad, dove ha lavorato allo sviluppo di esoscheletri leggeri, che ha preso corpo l’idea di brevettarne l’applicazione in campo medico. ...

